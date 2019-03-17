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Çocuğuna bağıran baba ve oğlunu bıçaklayan komşu serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 13:07 | Son Güncelleme

BURSA'da top oynayan çocuğuna bağırdığı iddiası ile Bahtiyar Ö.

Çocuğuna bağıran baba ve oğlunu bıçaklayan komşu serbest

Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)- BURSA'da top oynayan çocuğuna bağırdığı iddiası ile Bahtiyar Ö. ve babası Osman Ö.'yü bıçaklayan Celal B., mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Celal B., ifadesinde, "Evde oturuyordum, dışarıdan bir bağırma sesi geldi. Çıktığımda karşı komşularım top oynayan çocuğuma bağırıyordu. Ben de dayanamadım indim daha sonra tartışmaya başladık. Hakaret edince ben de babasını ve oğlunu bıçakladım" dedi. Öte yandan, yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Olay, geçen cuma akşamı merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İşçi olarak çalıştığı fabrikadan gece vardiyasından çıkıp evine gelen Bahtiyar Ö. (25), uyuduğu sırada sokakta top oynayan çocukların sesinden rahatsız oldu. Pencereye çıkan Bahtiyar Ö. ile babası Osman Ö. (56), iddiaya göre, çocuklara bağırarak sokaktan kovdu. Bunun üzerine çocuklardan birinin babası olan ve karşı binada oturan Celal B. (49), sokağa çıkıp, Bahtiyar Ö. ve Osman Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Celal B., "Sen benim oğluma nasıl bağırırsın?" diyerek, yanında getirdiği bıçağı Osman Ö.'nün karnına sapladı. Osman Ö. kanlar içinde kalırken, Celal B., Bahtiyar Ö.'yü de bacağından bıçaklayarak yaraladı. Çevredekilerin engel olmaya çalıştığı Celal B., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Şüpheli Celal B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Celal B. ifadesinde, "Evde oturuyordum, dışarıdan bir bağırma sesi geldi. Dışarıya çıktığımda karşı komşular top oynayan çocuğuma bağırıyordu. Ben de dayanamadım aşağıya indim, daha sonra tartışmaya başladık. Bana hakaret edince ben de babasını ve oğlunu bıçakladım" dedi.
Hastanede tedavi gören Osman Ö. ve oğlu Bahtiyar Ö.'nün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Çocuğuna bağıran baba ve oğlunu bıçaklayan komşu serbestÇocuğuna bağıran baba ve oğlunu bıçaklayan komşu serbestÇocuğuna bağıran baba ve oğlunu bıçaklayan komşu serbestÇocuğuna bağıran baba ve oğlunu bıçaklayan komşu serbest

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