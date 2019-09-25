HABER

Çocuğuna kavuşan babadan Diyarbakır annelerine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 12:39 | Son Güncelleme

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 2014'te PKK'lı teröristlerce kandırılıp dağa götürüldükten 10 gün sonra kaçarak evine dönen çocuğun babası, evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek verdi - Baba Nafiz Ö: - "Evlat acısı çok zor. Allah, Diyarbakır annelerine de sabır versin. İnşallah en kısa zamanda çocuklarına kavuşurlar"

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Güroymak ilçesinde 2014'te PKK'lı teröristlerce kandırılıp dağa götürüldükten 10 gün sonra kaçarak evine dönen çocuğun babası, evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek verdi.

Baba Nafiz Ö, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014 yılında, köye gelen PKK'lı teröristlerin o dönem 14 yaşında olan oğlu F.Ö'yü kandırarak dağa götürdüğünü, oğlunun 10 gün sonra teröristlerin elinden kaçarak evine döndüğünü söyledi.

Oğlunun dağda kaldığı 10 günlük süreçte yaşadıkları endişe ve korku dolu anları unutamadıklarını belirten Nafiz Ö, her saniye oğlunun başına ne geldiğini, nerede olduğunu, sağlık durumunu düşündüğünü anlattı.

Bu nedenle çocukları kandırılarak dağa kaçırılan annelerin duygularını çok iyi anladığını kaydeden Nafiz Ö, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan oturma eylemini desteklediğini ifade etti.

Kendilerinin de 2014'te çok zor günler yaşadığını dile getiren Nafiz Ö, "Terör nedeniyle çok eziyet çektik. Diyarbakır'daki anneleri takip ediyor ve destekliyoruz, acılarını biliyor, paylaşıyoruz. O dönem 10 gün boyunca uyuyamadık. Allah kimsenin başına getirmesin. Evlat acısı çok zor. Allah, Diyarbakır annelerine de sabır versin. İnşallah en kısa zamanda çocuklarına kavuşurlar." diye konuştu.

Nafiz Ö, terör örgütü PKK'nın bölgede insanlara çok büyük acılar yaşattığını dile getirdi. Terör örgütünün kandırarak dağa kaçırdığı çocuklara birçok kötülük yaptığını vurgulayan Nafiz Ö, şunları kaydetti:

"Teröristler, çocuklarımızı kandırıp dağa götürüyor ve 'Gelin, Kürdistan'ı kuracağız.' diyorlardı. Türkiye bizimdir. 'Gelin Kürdistan'ı kuralım, sizi başkan yapacağız, dolar var, çok güzel bir hayat yaşayacaksınız.' diyorlardı. Sonra da çocukları kandırıp dağa götürüyorlardı. Oğlumu da kandırarak dağa götürdüklerinde, gidip oğlumu göstermelerini istedim. 'Senin oğlun yok artık, o bizdedir, buradan git.' dediler. Silah doğrultup 'Gitmezsen öldürürüz.' diye tehdit ettiler. Birkaç gün sonra oğlum dağdan kaçıp geldi. Sonra bir iki kez köye baskın yaptılar. Allah bizi korudu ve onlardan kurtulduk. Bu vatan ve devlet bizim. Kimse dağa gitmesin. Türkiye çok güzel. Kimse anne ve babasını üzmesin. Terör artık bitiyor. Teröristler her şeye başvuruyor."

Akılalmaz olay! Havada takla atıp dikili kaldıAkılalmaz olay! Havada takla atıp dikili kaldı
Milas'ı şiddetli yağmur vurduMilas'ı şiddetli yağmur vurdu
Tokat'ta sigara içen sürücülere ceza uygulandıTokat'ta sigara içen sürücülere ceza uygulandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis destek Diyarbakır anneleri Güroymak oturma eylemi

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da dehşet anları!

İstanbul'da dehşet anları!

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Köpükler içinde küvet pozu!

Köpükler içinde küvet pozu!

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hastanedeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma

Hastanedeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma

MSB duyurdu! F-16'lar bugün Suriye hava sahasında uçtu

F-16'lar Fırat'ın doğusunda havalandı!

Bursa'da özel araçta sigara içenlere uygulama!

Erdoğan sinyali vermişti! Sürücülere uygulama başladı

Kadıköy'de alarma geçiren olay

Kadıköy'de alarma geçiren olay

İzmir'de 'Yok artık' dedirten görüntü

'Yok artık' dedirten görüntü

Akraba aileler arasında boşanma kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

Akrabalar arasında kavga! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.