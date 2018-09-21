Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Körfez Yukarı Hereke’de ikamet eden İsmail Devrim (45), lisede okuyan çocuğuna okulun istediği pantolonu alamadığı için bunalıma girdi. Okulun istediği pantolonla okula gidemeyen çocuk derse alınmayarak bir gün yok yazıldı. Hereke Nuh Çimento Meslek Lisesi birinci sınıf öğrencisi çocuk durumu anne ve babasına anlattı. Baba İsmail Devrim duruma çok üzüldü. Çaresiz baba eşine “Ben size ve çocuklarıma bakamıyorsan, çocuğuma bir pantolon alamıyorsam niye yaşıyorum ki” dedi.

CEBİNDEN 20 LİRA ÇIKTI

Baba İsmail Devrim, bu konuşmadan bir gün sonrası, geçtiğimiz Perşembe sabahı 06.00 sularında evin banyosunda kendini iple asmış halde bulundu. Eşini banyoda asılı gören Hafize Devrim büyük şok yaşadı. Hafize Devrim hemen çocuklarına ve komşularına haber verdi. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmail Devrim’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Eve gelen jandarma ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı. Jandarma ekiplerinin incelemesinde babanın cebinden 20 TL para çıktığı öğrenildi.