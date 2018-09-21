HABER

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 22:13 | Son Güncelleme

Geçirdiği kaza nedeniyle çalışamayan İsmail Devrim, maddi sıkıntılar nedeniyle okul tarafından istenen pantolonu oğluna alamadı. Oğlunun bu nedenle okula alınmadığını öğrenen ve bunu gururuna yediremediğini söyleyen genç adam, evinin banyosunda kendini astı.

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Körfez Yukarı Hereke’de ikamet eden İsmail Devrim (45), lisede okuyan çocuğuna okulun istediği pantolonu alamadığı için bunalıma girdi. Okulun istediği pantolonla okula gidemeyen çocuk derse alınmayarak bir gün yok yazıldı. Hereke Nuh Çimento Meslek Lisesi birinci sınıf öğrencisi çocuk durumu anne ve babasına anlattı. Baba İsmail Devrim duruma çok üzüldü. Çaresiz baba eşine “Ben size ve çocuklarıma bakamıyorsan, çocuğuma bir pantolon alamıyorsam niye yaşıyorum ki” dedi.

CEBİNDEN 20 LİRA ÇIKTI

Baba İsmail Devrim, bu konuşmadan bir gün sonrası, geçtiğimiz Perşembe sabahı 06.00 sularında evin banyosunda kendini iple asmış halde bulundu. Eşini banyoda asılı gören Hafize Devrim büyük şok yaşadı. Hafize Devrim hemen çocuklarına ve komşularına haber verdi. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmail Devrim’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Eve gelen jandarma ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı. Jandarma ekiplerinin incelemesinde babanın cebinden 20 TL para çıktığı öğrenildi.

"OĞLUMU DERSE ALMAMIŞLAR"

Yaşanan süreci gazetemize ağlayarak anlatan acılı eş Hafize Devrim, “Lise 1’e giden oğlum okuldan geldi. Anne, ‘Pantolonum okulun istediği pantolon olmadığı için dersime giremedim. Derse almadılar; bir gün yok yazıldım' dedi. Babası bunu duyunca çok üzüldü. Babası, ‘Hemen gidip alalım oğlum' dedi. Gebze'ye gidip pantolon aldılar. Akşam 21.00 gibi eve geldiler. Eşim bize, ‘Artık hemen yatın. Işıkları kapatın, televizyonu kapatın, ben çok yorgunum' dedi. Sabah erkenden uyandım, baktım banyoda ışık yanıyor. Herhalde ışık açık kaldı dedim. Kalktım baktım kendini asmış” dedi.

"ÖLSEYDİM DAHA İYİYDİ!"

İki çocuğu olduğunu birinin lise bire başladığını diğerinin de lise son sınıfta olduğunu belirten Hafize Devrim, “Oğlumun gittiği okulda kıyafetler belli. Buna uymak gerekiyor. Üstünü almıştık. Pantolonu alamamıştık. Pantolonu da sonra alırız diye düşünmüştük. Eşim o durumu kafasına çok taktı, ‘Ben size bakamayacaksam niye yaşıyorum ki? Çocuklarıma bakamıyorsam niye yaşıyorum. Ölseydim bundan iyiydi' dedi” diye konuştu.

"KAZA GEÇİRDİĞİ İÇİN ÇALIŞAMIYORDU"

Eşinin bir OSB'deki firmada tornacı olarak çalıştığını fakat bir süre önce motosiklet kazası geçirdiği için çalışamadığını belirten Hafize Devrim, “Bu kazada kolu ezilmişti. Sürekli aynaya gidip koluna bakıyordu. ‘Bu kolla nasıl çalışırım' diyordu. Bundan dolayı da üzülüyordu. Çalışamadığı için sıkıntı çekiyorduk. Bu evin kredi borcu var. O da bizi zorluyor” şeklinde konuştu. İsmail Devrim'in cenazesi memleketi Balıkesir'e götürülerek defnedildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Yıllık 20 bin liraya razıydılar! Şimdi paraya para demiyorYıllık 20 bin liraya razıydılar! Şimdi paraya para demiyor
Siirt Valisi: Karşında bir vali var, nasıl konuşacağını iyi bilmen lazımSiirt Valisi: Karşında bir vali var, nasıl konuşacağını iyi bilmen lazım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Körfez ismail devrim intihar eden baba işsiz okul pantolonu

En Çok Okunan Haberler

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması: Direkt başkanla çalışırım

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması: Direkt başkanla çalışırım

Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!

Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde döviz artışı nedeniyle tuvalete zam

İzmir'in Bayraklı ilçesinde döviz artışı nedeniyle tuvalete zam

Çağla Şıkel'in aylık kazancı 200 bin TL!

Çağla Şıkel'in aylık kazancı 200 bin TL!

AK Parti, yerel seçimler konusunda kararını verdi!

AK Parti, yerel seçimler konusunda kararını verdi!

Adalet Bakanı'ndan şaşırtan kriz açıklaması: Bu yaşadıklarımız psikolojik

Adalet Bakanı'ndan şaşırtan kriz açıklaması: Bu yaşadıklarımız psikolojik

İlginizi Çekebilir

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Yeni kimliği almaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

Yeni kimliği almaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir

AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yıllık 20 bin liraya razıydılar! Şimdi paraya para demiyor

Yıllık 20 bin liraya razıydılar! Şimdi paraya para demiyor

Vali'den, işi aksatan müteahhide fırça!

Vali'den, işi aksatan müteahhide fırça!

Terör örgütüne bir darbe daha! 6 PKK'lı öldürüldü

Terör örgütüne bir darbe daha! 6 PKK'lı öldürüldü

FETÖ'nün medya yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün medya yapılanması davasında flaş gelişme!

AK Parti, yerel seçimler konusunda kararını verdi!

AK Parti, yerel seçimler konusunda kararını verdi!

TSK açıkladı: PKK'nın lider kadrosundan 3 terörist öldürüldü

TSK açıkladı: PKK'nın lider kadrosundan 3 terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.