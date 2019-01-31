Çocuğuna oyuncak yaparak başladı, maket evlerden mahalle kurdu

Coşkun MENEK ERZİNCAN, (DHA) - Erzincan'da 8 yaşındaki kızının oynaması için ahşap malzemelerden ev yapan Birkan Söyleyici (40), bu uğraşını hobiye dönüştürdü. Söyleyici, evinin bodrumunda kurduğu atölyesinde yaptığı evlerden adeta bir mahalle kurdu. Merkeze bağlı Demirkent beldesinde oturan evli ve 2 çocuk babası Birkan Söyleyici, kızı Nureyşan'ın evde oynaması için ahşap malzemelerden maket ev yaptı. Zamanla bunu hobiye dönüştüren Söyleyici 10 yıldır evinin bodrum katında kurduğu atölyede rengarenk maket evler yapıyor. Bir evi yaklaşık 3- 4 ayda tamamlayan Birkan Söyleyici, hobisini daha da geliştirerek, sergi açmayı planlıyor. Maket evleri tamamen atık malzemeden yaptığını söyleyen Birkan Söyleyici, Marangoz, perdeci, duşa kabinci arkadaşlarımın verdiği atık malzemeleri değerlendirip bu evleri yapıyorum. Her gün 3- 4 saat uğraşıyorum. Bazen kendim bile bunu ben mi yaptım gibisinden şaşırıyorum. Ama yaptıkça insanın eli biraz daha yatkınlaşıyor. Malzeme eksik, daha profesyonel olabilir ama zamanla daha güzel evler yapmayı planlıyorum diye konuştu. Bugüne kadar 15 ev yaptığını, bunlardan 5'ini hediye olarak verdiğini ifade eden Söyleyici, Bunlar tamamen hayal ürünü. Yani planlı, projeli değil. O günkü psikolojim, ruh halimle şuraya şunu, buraya bunu yapayım, her gün farklı bir şeyini kendi hür irademle yapıyorum. Evlerin sayısını biraz daha çoğaltıp, sergi açmayı düşünüyorum dedi.

