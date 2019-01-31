HABER

Çocuğuna oyuncak yaparak başladı, maket evlerden mahalle kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 12:20 | Son Güncelleme

Erzincan'da 8 yaşındaki kızının oynaması için ahşap malzemelerden ev yapan Birkan Söyleyici (40), bu uğraşını hobiye dönüştürdü.

Coşkun MENEK ERZİNCAN, (DHA) - Erzincan'da 8 yaşındaki kızının oynaması için ahşap malzemelerden ev yapan Birkan Söyleyici (40), bu uğraşını hobiye dönüştürdü. Söyleyici, evinin bodrumunda kurduğu atölyesinde yaptığı evlerden adeta bir mahalle kurdu. Merkeze bağlı Demirkent beldesinde oturan evli ve 2 çocuk babası Birkan Söyleyici, kızı Nureyşan'ın evde oynaması için ahşap malzemelerden maket ev yaptı. Zamanla bunu hobiye dönüştüren Söyleyici 10 yıldır evinin bodrum katında kurduğu atölyede rengarenk maket evler yapıyor. Bir evi yaklaşık 3- 4 ayda tamamlayan Birkan Söyleyici, hobisini daha da geliştirerek, sergi açmayı planlıyor. Maket evleri tamamen atık malzemeden yaptığını söyleyen Birkan Söyleyici, Marangoz, perdeci, duşa kabinci arkadaşlarımın verdiği atık malzemeleri değerlendirip bu evleri yapıyorum. Her gün 3- 4 saat uğraşıyorum. Bazen kendim bile bunu ben mi yaptım gibisinden şaşırıyorum. Ama yaptıkça insanın eli biraz daha yatkınlaşıyor. Malzeme eksik, daha profesyonel olabilir ama zamanla daha güzel evler yapmayı planlıyorum diye konuştu. Bugüne kadar 15 ev yaptığını, bunlardan 5'ini hediye olarak verdiğini ifade eden Söyleyici, Bunlar tamamen hayal ürünü. Yani planlı, projeli değil. O günkü psikolojim, ruh halimle şuraya şunu, buraya bunu yapayım, her gün farklı bir şeyini kendi hür irademle yapıyorum. Evlerin sayısını biraz daha çoğaltıp, sergi açmayı düşünüyorum dedi.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
Hakkari'de polisten kış lastiği takan sürücülere teşekkürHakkari'de polisten kış lastiği takan sürücülere teşekkür
Tosya'da sokak hayvanları için kulübeTosya'da sokak hayvanları için kulübe
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

Fenerbahçe'den çifte bomba

Fenerbahçe'den çifte bomba

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karargahta darbe girişimi olduğunu bilmediklerini iddia etmişlerdi... Çıkan ses kaydıyla savunmaları çöktü!

İhanetin ses kaydı ortaya çıktı... Savunmaları çöktü!

İsim isim 31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin belediye başkan adayları

31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin belediye başkan adayları

Trafik kazalarında 2018'de acı bilanço

Trafik kazalarında 2018'de acı bilanço

Gabar Dağı’nda teröristlere büyük darbe

Gabar Dağı’nda teröristlere büyük darbe

TSK'dan Kuzey Irak'taki teröristlere hava harekatı

MSB duyurdu! Teröristlere büyük darbe

Çanakkale'de bu sabah! Gören hayran kaldı

Çanakkale'de bu sabah! Gören hayran kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.