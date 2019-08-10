Çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne tutuklandı

Van’da 7 yaşındaki Ö.Y.A.’ya annesi A.K.’nin ve erkek arkadaşı İ.K. isimli şahsın fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli anne A.K. ve erkek arkadaşı İ.K gözaltına alındı.

ANNE SERBEST BIRAKILMIŞTI

İ.K. cumhuriyet başsavcılığı tarafından alınan ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, anne A.K. ise dosya delil durumu değerlendirilmesine göre serbest bırakıldı.

YENİ DELİLLERLE TUTUKLANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda anne A.K. yeniden gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre, Van'da bir ilkokulda öğretmenlik yapan A.K., 1 ay önce 7 yaşındaki çocukları Ö.Y.A.’yı kendi annesiyle birlikte Van'a kaçırmıştı. Ö.Y.A. Van'a gittikten birkaç gün sonra "Babama gideceğim" deyince annesi A.K. ve annesinin erkek arkadaşı İ.K. tarafından işkencelere maruz kaldı. Annesi ve birlikte yaşadığı şahıs tarafından eli matkapla delinmeye çalışılan küçük çocuk daha sonra uykusundan uyandırılıp vücudunun çoğu yeri ısırılarak yaralandı. A.K. ve İ.K. tarafından ölmesi için Van Gölü'ne atıldığı ileri sürülen 7 yaşındaki çocuk yüzme bilmesi sayesinde hayatta kaldı.

(İHA)



