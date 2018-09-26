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ÇOCUĞUNA SOKAK ORTASINDA ŞİDDET UYGULAYAN KADIN ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST 

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 07:14 | Son Güncelleme

İstanbul Tuzla'da bir annenin küçük kız çocuğuna sokakta şiddet uygulaması kameralara yansıdı.

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - Şengüler YEŞİL-Ramazan EĞRİ / İSTANBUL(DHA)
İstanbul Tuzla'da bir annenin küçük kız çocuğuna sokakta şiddet uygulaması kameralara yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından anne A. K. gözaltına alındı. A. K. Tuzla Orhanlı Polis Merkezi Amirliği'nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. A.D. adliye getirişinde kendisini sevk eden polis memurlarına zorluk çıkardı. Adliyeye girmek istemeyen A.D.'yi 2 polis, kollarından çekerek içeri geçirdi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
A.K. savcılık sorgusunun ardından "Kötü muamele ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğünün ihlali" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece, hakkında haftada bir gün adli kontrol hükümleri uygulanması şartıyla, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbet bırakıldı. A. K.'nin ayrıca Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verildi.

Görüntü Dökümü:
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-Annenin emniyetten çıkarılması
-Adliyeye getirilmesi
-İki polis tarafından kolundan çekilerek içeri sokulması

25.09.2018 - 19.04 Haber Kodu : 180925207

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