Çocuğuna sokak ortasında şiddet uygulayan kadın adli kontrol şartıyla serbest

Yılmaz BEZGİN - Şengüler YEŞİL-Ramazan EĞRİ / İSTANBUL,(DHA) TUZLA'da bir annenin küçük kız çocuğuna sokakta şiddet uygulaması kameralara yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından anne A. K. gözaltına alındı. A. K. Tuzla Orhanlı Polis Merkezi Amirliği'nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. A.K. adliye getirişinde kendisini sevk eden polis memurlarına zorluk çıkardı. Adliyeye girmek istemeyen A.K.'yi 2 polis, kollarından çekerek içeri geçirdi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
A.K. savcılık sorgusunun ardından "Kötü muamele ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğünün ihlali" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece, hakkında haftada bir gün adli kontrol hükümleri uygulanması şartıyla, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbet bırakıldı. A. K.'nin ayrıca Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verildi.
RTÜK oy çokluğuyla kabul etti! Ne izlediğiniz takip edilecek
Fransa İsrail'e çok sert çıktı: Derhal bırak
İşte sürpriz Erdoğan-Trump zirvesinin perde arkası
Eski AK Parti'li Selçuk Özdağ'dan Türk devleti için bir garip benzetme
AK Parti-MHP ittifakının devamı için anlaşma sağlandı
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den af açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk araya girdi, sözleri alkış aldı
İstanbul'da çocuğuna şiddet uygulayan annenin evinin hali tüyler ürpertti
İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?
En büyük kalçalara sahip olmak için bir kez daha ameliyat olacak!
Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...
LGS soruları değişiyor! Detaylar ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum