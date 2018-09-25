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ÇOCUĞUNA SOKAK ORTASINDA ŞİDDET UYGULAYAN KADIN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 18:14 | Son Güncelleme

Tuzla'da bir annenin küçük kız çocuğuna sokakta şiddet uygulaması kameralara yansıdı.

Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL (DHA)
Tuzla'da bir annenin küçük kız çocuğuna sokakta şiddet uygulaması kameralara yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından anne A.D. gözaltına alındı. A.D. Tuzla Orhanlı Polis Merkezi Amirliği'nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
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-Annenin emniyetten çıkarılması

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