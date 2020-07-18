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  4. Çocuğunu 4'üncü kattan sarkıtıp, 'Atayım mı' diye bağıran anne tedavi edilecek

Çocuğunu 4'üncü kattan sarkıtıp, 'Atayım mı' diye bağıran anne tedavi edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2020 22:38 | Son Güncelleme

Burdur'un Bucak ilçesinde 1,5 yaşındaki kızını oturduğu apartmanın dördüncü katındaki evin penceresinden sarkıtıp, atmakla tehdit eden ve şizofren olduğu iddia edilen kadının, hastanede psikolojik destek verilip, tedavi edilmesi kararlaştırıldı. Babasının da zihinsel engelli olduğu öğrenilen kız çocuğu ise korumaya alındı. Olay anı da çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çocuğunu 4'üncü kattan sarkıtıp, 'Atayım mı' diye bağıran anne tedavi edilecek

Bucak’ın Çamlıca Mahallesi TOKİ konutlarında dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, G.B. adlı kadın iddiaya göre ağlayan ‘Y.’ adlı çocuğunu susturamayınca cinnet getirdi. Kızını susması için oturduğu apartmanın 4’üncü katındaki pencereden sarkıtarak "Atayım mı seni" diye bağıran kadını gören komşular duruma müdahale etti.

Komşular ve çevredekiler kadına, 'Çocuğu içeri al' diye bağırarak ikna etmeye çalıştı. Daha sonra durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. G.B.’nin oturduğu dairenin kapısını kırarak içeri giren polis, kadını etkisiz hale getirirken, çocuğu da kurtardı.

HASTANEDE GÖZETİM KARARI

Bucak Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen G.B.’nin şizofren hastası olduğu öğrenildi. İşlemlerinin ardından G.B., bugün Bucak Adliyesi’ne sevk edildi. Çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce G.B.’nin hastanede psikolojik destek verilip, tedavi edilmesi kararlaştırıldı.

KORUMAYA ALINDI

Öte yandan babasının da zihinsel engelli olduğu belirlenen çocuk ise Burdur Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

OLAY ANI KAMERADA

Yaşanan o anlar da çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde; çocuğunu koltuk altından tutarak camdan sarkıttığı görülen ve 'Atayım mı aşağı' diye bağırdığı duyulan kadını çevredekilerin 'Çocuğu içeri al' ve 'Yapma' diye ikna etmeye çalıştığı görüldü. (DHA)

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