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Çocuğunu alan oraya koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 09:34 | Son Güncelleme

Bayram tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Bursa Zoo Park’a akın etti.

Bayram tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Bursa Zoo Park’a akın etti. Fok balıklarının yoğun ilgi gördüğü hayvanat bahçesindeki kalabalık havandan görüntülendi.
Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliğinin üyesi olan 206 bin 600 metrekarelik alanda 76 türden 600’ün üzerinde hayvanın barındığı Bursa Hayvanat Bahçesi, bayramda ziyaretçi akınına uğradı. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Bursa Zoo Park’ta, uzun kuyruklar oluşurken, en çok ilgiyi ise fok balıkları topladı. On binlerce vatandaşı ağırlayan hayvanat bahçesindeki yoğunluk ise havadan drone ile görüntülendi.
Özellikle çocukların televizyonda gördükleri hayvanları yakından görme şansı bulduğu ortamda, yetişkinler de stresten uzak bir gün geçirdi. Doğal ortamlarındaki gibi yaşantıları ile vatandaşların dikkatini çeken hayvanat bahçesinin sakinleri, ziyaretçilerinin fotoğraf karelerinde yer aldı. Birçok türden hayvanın bulunduğu parkta çocuklar parkında tadını çıkarmayı ihmal etmedi. Çocukları için çeşitli il ve ilçelerden gelen vatandaşlar ise, “Hayvanat bahçesi gerçekten çok doğal inşa edilmiş. Herkes burada çocuğu ve ailesi ile güzel bir gün geçiriyor. Özellikle çocuklar için çok önemli hayvanlarla iletişime geçmek. Ayrıca hayvanların burada çok mutlu olduğunu gördük” diye konuştu.

Çocuğunu alan oraya koştu

Çocuğunu alan oraya koştu

Çocuğunu alan oraya koştu

Çocuğunu alan oraya koştu

Çocuğunu alan oraya koştu

Çocuğunu alan oraya koştu

Çocuğunu alan oraya koştu

Çocuğunu alan oraya koştu

Çocuğunu alan oraya koştu

Çocuğunu alan oraya koştu

Çocuğunu alan oraya koştu

Çocuğunu alan oraya koştu

Çocuğunu alan oraya koştu

Çocuğunu alan oraya koştu

Çocuğunu alan oraya koştu

Çocuğunu alan oraya koştu

Çocuğunu alan oraya koştu

Çocuğunu alan oraya koştu

Çocuğunu alan oraya koştu

Çocuğunu alan oraya koştu

Çocuğunu alan oraya koştu

Çocuğunu alan oraya koştu

Çocuğunu alan oraya koştu

Çocuğunu alan oraya koştu

Çocuğunu alan oraya koştu

Çocuğunu alan oraya koştu

Çocuğunu alan oraya koştu

Çocuğunu alan oraya koştu

Çocuğunu alan oraya koştu

Çocuğunu alan oraya koştu

Çocuğunu alan oraya koştu
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