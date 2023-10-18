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  4. Çocuğunu almak için evden çıkmıştı! 47 gündür kayıp olan genç kadının cansız bedeni zeytinlikte bulundu

Çocuğunu almak için evden çıkmıştı! 47 gündür kayıp olan genç kadının cansız bedeni zeytinlikte bulundu

18.10.2023 19:54 | Son Güncelleme:
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde 47 gün önce çocuğunu almak için evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 22 yaşındaki Nevrigül Alan'dan acı haber geldi. 2 çocuk annesi genç kadının cansız bedeni, bir çiftçi tarafından zeytinlikte bulundu.

Çocuğunu almak için evden çıkmıştı! 47 gündür kayıp olan genç kadının cansız bedeni zeytinlikte bulundu

Gemlik'te Hisar ile Umurbey mahalleleri arasındaki zeytinliğine gelen çiftçi, ağaçta asılı bir ceset görünce durumu polise bildirdi.

Bu araziye gelen ekipler, uzun süredir burada olduğu belirlenen cesedin, Gemlik'te yaşadığı evden 2 Eylül'de ayrıldıktan sonra kaybolan 2 çocuk annesi Nevrigül Alan'a (22) ait olduğunu tespit etti.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı, nöbetçi savcı da olay yerinde inceleme yaptı.

ÇOCUĞUNU ALMAK İÇİN EVDEN AYRILMIŞTI

İznik ilçesinde bulunan çocuğunu almak için evden ayrıldığı iddia edilen genç kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Alan'ın yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından polis, jandarma ve AFAD ekiplerince bölgede arama çalışması başlatılmıştı. (AA)

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