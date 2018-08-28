HABER

Çocuğunu aracının arkasına bağlayan baba gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 12:01 | Son Güncelleme

Çankırı'da çocuğunu aracının arkasına bağlayarak yolda ilerleyen sürücü gözaltına alındı

Çankırı'da çocuğunu aracının arkasına bağlayarak yolda ilerleyen sürücü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde seyir halindeki 34 RA 4649 plakalı minibüsün arkasında bağlı bir kişiye ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarından kimliği ve adresi tespit edilen sürücü İ.K. gözaltına alındı.

Araç arkasına iple bağlanan kişinin, İ.K'nin 13 yaşındaki çocuğu F.K. olduğu belirlendi.

İ.K'nin karakoldaki ifadesinde, ailesiyle Yaylakent beldesindeki kız kardeşini ziyarete gittiklerini ve Dodurga köyündeki evlerine dönerken, hoşuna gittiği gerekçesiyle kızını aracın arkasına bağladığını söylediği belirtildi.

Trafiği tehlikeye sokmaktan hakkında işlem yapılan İ.K'nin daha sonra adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

PARTNERBöyle fobi olmaz olsun! İşte en ilginç korkularBöyle fobi olmaz olsun! İşte en ilginç korkular
- 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram tatili dönüşleri sürüyor- 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram tatili dönüşleri sürüyor
Prof. Dr. Altan: Millet Bahçeleri erişilebilir, güvenli, nezih ve işlevsel olmalıdırProf. Dr. Altan: Millet Bahçeleri erişilebilir, güvenli, nezih ve işlevsel olmalıdır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çankırı Çocuğunu aracının arkasına bağlayan babaya gözaltı Jandarma Yaylakent Beldesi

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Bedelli askerlik 2018 ilk celp dönemi askerlik yerleri e-Devlet'te açıklandı! e-Devlet askerlik sonuç sorgulama sayfası

Bedelli askerlik 2018 ilk celp dönemi askerlik yerleri e-Devlet'te açıklandı! e-Devlet askerlik sonuç sorgulama sayfası

Mert Fırat ve İdil Fırat'ın kına gecesi sosyal medyanın diline düştü

Mert Fırat ve İdil Fırat'ın kına gecesi sosyal medyanın diline düştü

Mert Fırat’ın evleneceği İdil Fırat kimdir, kaç yaşında, sevgilileri kimler?

Mert Fırat’ın evleneceği İdil Fırat kimdir, kaç yaşında, sevgilileri kimler?

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
155'e kendi düğününü ihbar etti!

155'e kendi düğününü ihbar etti!

Mahkemeden son dakika Selahattin Demirtaş kararı!

Mahkemeden son dakika Selahattin Demirtaş kararı!

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın tören provası yapıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın tören provası yapıldı

Hamile kız çocuğuyla ilgili korkunç ayrıntı!

Hamile kız çocuğuyla ilgili korkunç ayrıntı!

Sultanahmet'i kana bulayan canlı bombanın kardeşi Kocaeli'de yakalandı!

Sultanahmet'i kana bulayan canlı bombanın kardeşi Kocaeli'de yakalandı!

Fatih Portakal: Yaradan en ağır acıyı tattırsın o adama

Fatih Portakal: Yaradan en ağır acıyı tattırsın o adama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.