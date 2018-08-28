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Çocuğunu aracının arkasına bağlayan babanın gözaltına alınması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 13:40 | Son Güncelleme

Çankırı'da çocuğunu aracının arkasına bağlayarak yolda ilerlediği iddiasıyla gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Çankırı'da çocuğunu aracının arkasına bağlayarak yolda ilerlediği iddiasıyla gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şabanözü Adliyesine sevk edilen sürücü İ.K, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde seyir halindeki 34 RA 4649 plakalı minibüsün arkasında bağlı bir kişiye ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine jandarma ekipleri harekete geçmişti. Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarından kimliği ve adresi tespit edilen sürücü İ.K, Orta İlçe Jandarma ekipleri tarafından trafiği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Araç arkasına iple bağlanan kişinin, İ.K'nin 13 yaşındaki çocuğu F.K. olduğu belirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
araç çankırı Jandarma

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