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Çocuğunu AVM'de terk eden anne, duruşmaya polis zoruyla getirilecek

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 11:42 | Son Güncelleme

BURSA'da 4 yaşındaki oğlu Hamza'yı alışveriş merkezinin oyun parkında cebine not bırakıp, terk eden 31 yaşındaki Gamze Nur E.'nin, 3 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da 4 yaşındaki oğlu Hamza'yı alışveriş merkezinin oyun parkında cebine not bırakıp, terk eden 31 yaşındaki Gamze Nur E.'nin, 3 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Mahkeme, ilk duruşmaya katılmayan annenin, ikinci duruşmaya polis zoruyla getirilmesine karar verdi. Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde yaşayan Gamze Nur E., 4 Ocak günü, oğlu Hamza'yı bir alışveriş merkezinin oyun parkına getirdi. Bir süre sonra da cebine 'Çok zor durumdayım, çocuğuma bakacak durumum yok. Tek çarem buydu. Bir başıma bu kadar yapabildim' yazılı not bırakıp, oyun alanında terk etti. Yalnız çocuğu fark eden güvenlik görevlilerin ihbarı üzerine gelen polisler, çocuğun cebindeki notu buldu. Polis ekipleri, el yazısıyla yazılan notu incelemeye alırken, küçük Hamza Sırameşeler Çocuk Yetiştirme Yurdu'na teslim edildi. OTEL ODASINDA YAKALANDI Kısa süre sonra kimliği tespit edilen anne Gamze Nur E., bir otel odasında gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde çok zor durumda olduğunu ve geçinemediği için oğlunu terk ettiğini anlatan anne, sevk edildiği adliyede, savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. YARGILANMASINA BAŞLANDI Hakkında 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal' ve 'terk etme' suçlarından toplam 3 yıl hapis cezası istemi ile dava açılan annenin yargılanmasına Bursa Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı. DURUŞMAYA POLİS ZORUYLA GETİRİLECEK Tutuksuz sanık anne Gamze Nur E., duruşmaya gelmedi. Mahkeme annenin, ikinci duruşmaya polis zoru ile getirilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

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