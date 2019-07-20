HABER

Çocuğunu dövdüğünü iddia ettiği kişiyi tabancayla vurarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 08:15 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de Yücel A., çocuğunu dövüp, telefonunu kırdığını öne sürdüğü Zafer Yılmaz'ı tabancayla vurarak öldürdü.

Çocuğunu dövdüğünü iddia ettiği kişiyi tabancayla vurarak öldürdü

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'de Yücel A., çocuğunu dövüp, telefonunu kırdığını öne sürdüğü Zafer Yılmaz'ı tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, Manyas ilçesi Maltepe Mahallesi Setboyu Caddesi'nde meydana geldi. Yücel A., çocuğunu dövdüğünü öne sürdüğü husumetli olduğu Zafer Yılmaz ile yolda karşılaştı. Yücel A., belindeki tabancayı çekip, Yılmaz'a ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Zafer Yılmaz, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Zafer Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis, Yücel A.'yı evinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen Yücel A. ilk ifadesinde, Zafer Yılmaz'ı, 14 yaşındaki çocuğunu dövüp telefonunu kırdığı için vurduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

Çocuğunu dövdüğünü iddia ettiği kişiyi tabancayla vurarak öldürdüÇocuğunu dövdüğünü iddia ettiği kişiyi tabancayla vurarak öldürdüÇocuğunu dövdüğünü iddia ettiği kişiyi tabancayla vurarak öldürdü

Kendinize en uygun üniversite tercihi nasıl yapılır?Kendinize en uygun üniversite tercihi nasıl yapılır?
Kırıkkale’de trafik kazası: 5 yaralıKırıkkale’de trafik kazası: 5 yaralı
Ankara’da sahte içki operasyonuAnkara’da sahte içki operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan onayı verdi! ABD askerleri ülkeye girecek

Suudi Arabistan onayı verdi! ABD askerleri ülkeye girecek

Trump'tan Türkiye hamlesi! Beyaz Saray'a davet etti

Trump'tan Türkiye hamlesi! Beyaz Saray'a davet etti

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Aslan 3 dakikada yıkıldı! Babel yetmedi

Aslan 3 dakikada yıkıldı! Babel yetmedi

4 bilezikle iş kurdu, şimdi paraya para demiyor!

4 bilezikle iş kurdu, şimdi paraya para demiyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başkentte feci kaza! 1 ölü

Başkentte feci kaza! 1 ölü

Adana’da düğünde çıkan silahlı kavgada yaralanan iki çocuktan biri öldü

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

İş yerinde cinsel istismar! İğrençlik görüntülerle ortaya çıktı

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Kocaeli'de bir kadın silahlı kavgada öldürüldü

Kocaeli'de bir kadın silahlı kavgada öldürüldü

İki çocuk babası adam, sabaha kadar gitar çalıp intihar etti

İki çocuk babası adam, sabaha kadar gitar çalıp intihar etti

Kayınbabası kullanıyordu... Otomobilin arkasında metrelerce sürüklendi

Otomobilin arkasında metrelerce sürüklendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.