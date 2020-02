Çocuğunu emzirirken fark etti, sevgi ve motivasyonla kanseri yendi

“Sevgi her şey”

Tedavisinin tamamlandığını ve kanseri yenmenin mutluluğunu yaşadığını belirten üç çocuk annesi Ayşegül Süyür, bu süreçte yaşadığı gel-gitleri anlattı, kanser tedavisi gören hastalara sevgiyle zorlukların üstesinden gelebilecekleri mesajını verdi. Üçüncü çocuğu Poyraz’ı emzirirken sağ memesinde bir kitleyi fark etmesiyle tüm aile için büyük bir travma olan bir dönemin başladığını belirten Süyür, o günleri şu sözlerle anlattı:

“Ele gelecek kadar büyük bir kitleydi. Hemen hastaneye gittik. Tahliller kötü çıkınca tedavilere başladık. Kanser olduğumu öğrendiğimde elbette bir yıkım oluyor ama bir yandan da ayakta durmak zorundasınız. Üç çocuğum vardı, onlar ne olacaktı? Poyraz’ı daha emziriyordum. Tedaviye başlayınca emzirmeyi bırakmak zorunda kaldım. Diğer çocuklarım 3 yaşında kadar emebilmişti. Tanıyı alınca ‘niye ben?’ demedim. Herkesin başına gelebilir ama tabii ki korku ve panik yaşadım. Kemoterapi tedavisini kaldırabilecek miyim diye korktum. Allah’a şükür tedaviyi kolay atlattım. En büyük ilacım, sevgi kaynaklarım olan çocuklarım oldu. Eşim ve çocuklarım yanımda olduğu için süreci kolay bir şekilde atlattım. Bu süreçte sevgi çok önemli. İnsanların her şeyi kafalarına takmamaları gerekiyor. Erken tanı her zaman hayat kurtarıyor. Ayrıca moral ve sevgi her şeyi aşıyor. İnsanlar hayatı sevsin, sorunları kafaya takmasınlar, gezsinler tozsunlar. Eve oturup içlerine kapanmasınlar. Ben artık ufacık şeyleri sorun etmiyorum. Hayat artık benim için daha güzel. Stres yapmıyorum. Hayatı dolu dolu yaşıyorum. Tedavi sürecinde çevremdeki herkes beni motive etti. Bu yüzden bazı sorunları çok kolay aştım. Kanseri, doktorlarım sayesinde atlattım, en büyük ilacım da çocuklarımın sevgisi oldu.”