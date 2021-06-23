Çocuğunu fena harcadı! Pelin Akil'den beklenmedik tatil fotoğrafları

Pelin Akil, aslında 10 yıldan uzun süredir ekranlarda yer alan bir oyuncuydu. "Arka Sıradakiler" ile başlayan kariyerinde "Suskunlar" ve "Seksenler" gibi çok izlenen projeler de vardı. Tiyatro oyunları ve müzikallerde başroller oynuyor, yavaş yavaş kendisine bir hayran kitlesi yaratıyordu. Ama asıl parlayışı oyunculuğu ile değil sosyal medya sayesinde oldu. Oldukça eğlenfceli ve yaratıcı biri olan Pelin Akil, çektiği birbirinden komik videolarla bir sosyal medya fenomenine dönüştü. Eşi Anıl Altan'la da bu videolar sayesinde yakınlaştı. Mutlu çift, hayata ve duygusal ilişkilere dair çektikleri videolarla yüz binlerce kişinin beğenisini kazandı. İkiz kızları Alin ve Lina'ya doğar doğmaz Instagram hesabı açacak kadar da bu işlerin içine girdiler. Sosyal medyanın en popüler aileleri arasında yer alan Altan ailesi, son olarak tatil paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti. Son paylaşımdaki filtre kazası ise herkesi çok güldürdü.

Kendisiyle alay etti

Pelin Akil, her zaman olduğu gibi dünyalar tatlısı ikiz kızlarından biriyle bir fotoğraf paylaştı. Ama ortaya güldüren bir tablo çıktı. Çünkü küçük kızın yüzü güneş kremi yüzünden bembeyaz hale geldi. Pelin Akil ise her zamankinden daha havalı görünüyordu.

Ünlü oyuncu da, "Çocuğuna sürmüş Casper gibi güneş kremini, kendine dayamış filtreyi." diyerek bu fotoğrafla dalga geçti.



