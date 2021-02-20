Çocuğunu Gara’da şehit verdi, evlat nöbetindeki aileleri yalnız bırakmadı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile nöbetlerine kaldıkları otelde devam ediyor. Gara’da terör örgütü PKK mensuplarınca kalleşçe katledilen 13 şehitten biri olan er Müslüm Altıntaş’ın babası Şevket ve annesi Songül Altıntaş, aileleri telefonla arayarak, "Kimseden korkuyoruz. Evlat nöbetine tekrar katılacağız" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde sürüyor.

"Ben bundan sonra eylem yapacağım"

Gara’da teröristler tarafından kalleşçe katledilen 13 şehitten biri olan er Müslüm Altıntaş’ın babası Şevket ve annesi Songül Altıntaş, aileleri telefonla aradı. Ailelere kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür eden baba Altıntaş, "Herkese sonsuz selam ve saygılarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Biz inşallah bu zorlu süreci atlattıktan sonra sizinle beraber çadırda sizlerle birlikte eyleme devam edeceğiz. Ben bundan sonra eylem yapacağım. Bundan önce oğluma zarar verecekler diye korkuyordum, ama bundan sonra önümde hiçbir engel yok. Allah’ın izniyle bu acılı yas günlerini atlatalım ben ve eşim oraya geleceğiz ve eyleme sizinle birlikte devam edeceğiz" diye konuştu.