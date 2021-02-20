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Çocuğunu Gara’da şehit verdi, evlat nöbetindeki aileleri yalnız bırakmadı

20.02.2021 12:47 | Son Güncelleme:
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Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile nöbetlerine kaldıkları otelde devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile nöbetlerine kaldıkları otelde devam ediyor. Gara’da terör örgütü PKK mensuplarınca kalleşçe katledilen 13 şehitten biri olan er Müslüm Altıntaş’ın babası Şevket ve annesi Songül Altıntaş, aileleri telefonla arayarak, "Kimseden korkuyoruz. Evlat nöbetine tekrar katılacağız" dedi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde sürüyor.

"Ben bundan sonra eylem yapacağım"
Gara’da teröristler tarafından kalleşçe katledilen 13 şehitten biri olan er Müslüm Altıntaş’ın babası Şevket ve annesi Songül Altıntaş, aileleri telefonla aradı. Ailelere kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür eden baba Altıntaş, "Herkese sonsuz selam ve saygılarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Biz inşallah bu zorlu süreci atlattıktan sonra sizinle beraber çadırda sizlerle birlikte eyleme devam edeceğiz. Ben bundan sonra eylem yapacağım. Bundan önce oğluma zarar verecekler diye korkuyordum, ama bundan sonra önümde hiçbir engel yok. Allah’ın izniyle bu acılı yas günlerini atlatalım ben ve eşim oraya geleceğiz ve eyleme sizinle birlikte devam edeceğiz" diye konuştu.

"Biz kader arkadaşıyız"
Anne Songül Altıntaş da acılı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan ailelere teşekkür ederek, "Hepinize çok teşekkürler, Allah hepinizden razı olsun. Biz kader arkadaşıyız. Biz çocuğumuzu alamadık, inşallah onlar alır" şeklinde konuştu.
Oğlu terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Yusuf Begdaş’ın babası Celil Begdaş da 537 gündür evlat nöbetinde olduğunu söyledi. Begdaş, "Herkes evladını PKK’nın elinden kurtarmak için HDP önünde eylem yapıyor. Bugün kısıtlama olduğundan dolayı otelde eylemimizi sürdürüyoruz. Ne yazık ki 13 vatan evladı şehit düştü. PKK terör örgütünün yaptığı büyük bir alçaklıktır. Ellerinde esir olarak tutuyorlardı ve misafirdiler. Misafirlere bile nasıl davrandıkları bütün Türkiye ve dünya gördü. Allah şehitlerin ailelerine sabır versin. Burada bulunan bütün aileler evlatlarına kavuşurlar. Bütün aileler burada kararlıdırlar ve evlatlarını almadan gitmeyecekler. Ben dağda olan bütün çocuklara sesleniyorum. Gelin güvenlik güçlerine teslim olun. Bir an önce bu acı bitsin" dedi.

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