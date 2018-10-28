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Çocuğunu göremeyen baba av tüfeğiyle ateş açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 18:31 | Son Güncelleme

Konya'nın Ilgın ilçesinde bir baba çocuğunu görmek için av tüfeğiyle kayınpederinin evine ateş açtı - Polis ekiplerince oğlunu görmesi sağlanan baba teslim oldu

Konya'nın Ilgın ilçesinde bir baba çocuğunu görmek için av tüfeği ile eşinin kaldığı kayınpederinin evine ateş açtı.

Alınan bilgiye göre, Uğur T. (28), tartıştıkları için bir süre önce evi terk eden eşinin, ilçeye bağlı Beylülbey Mahallesi'nde kaldığı kayınpederinin evine gitti.

Uğur T, apartmanın ikinci katındaki kayınpederinin evinin ziline basarak çocuğunu görmek istediğini söyledi. Kapının açılmamasına sinirlenen Uğur T, yanında getirdiği av tüfeği ile kapıya ateş açtı.

Elindeki bıçakla da kapıyı zorlayarak açmaya çalışan Uğur T. başarılı olamayınca elindeki tüfekle apartmanın bahçesine çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Polis, apartmanın bahçesinde bekleyen Uğur T'ye oğlunu görmesini sağlayacaklarını belirterek, kendisinden tüfeği bırakmasını istedi. Uğur T'nin polisin teklifini kabul etmesi üzerine olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ateş açılması nedeniyle arızalanan kapıyı açtı.

Uğur T, kapı önüne çıkan oğlunu görür görmez tüfeği yere bırakarak polise teslim odu.

Elinden yaralandığı belirlenen Uğur T, Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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