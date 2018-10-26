ÇOCUĞUNU GÖREMEYEN BABA İNTİHARA KALKIŞTI

SAMSUN'da eşinin çocuğunu da yanına alarak evi terkettiğini, çocuğunu göremediğini öne süren baba R.A. intihar girişiminde bulundu. Olay İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. 27 yaşındaki R.A., tartıştığı eşinin çocuğunu da yanına alarak evi terkettiğini, çocuğunu göremediğini idda etti. Bunalıma giren R.A., evinin balkonuna çıkarak pompalı tüfeği eline alıp intihar girişiminde bulundu. R.A.'yı gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, R.A.'yı ikna etmek için çalışma başlattı. Müzakere sırasında mahalleli de R.A.'yı vazgeçirmeye çalışırken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Bir süre sonra ikna edilen R.A., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Görüntü Dökümü ------------------------ -Balkonda intihar teşebbüsünde bulunması -Müzakereci polis ve annesinin ikna çabaları -İkna edilişi ve ekip otosuna binişi Haber-KameraTayfur KARASAMSUN, (DHA)

