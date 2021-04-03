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Çocuğunu göremeyince kalbine sıktı

03.04.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşinin yanında kalan oğlunu göremeyince tabanca ile kalbine ateş ederek intihar etti.Olay, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi’nde meydana geldi.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşinin yanında kalan oğlunu göremeyince tabanca ile kalbine ateş ederek intihar etti.
Olay, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırşehir’de yaşayan ancak boşanma sürecinde oldukları eşi F.B.’nin babası Y.O.’nun evine çocuğunu görmek için giden 35 yaşındaki Şahin Budak, evdekilerin "Çocuk uyuyor, göremezsin" demesi üzerine sinirlendi. Bir süre sonra evin kapısı yüzüne kapatılan Şahin Budak, iddiaya göre belinden tabancayı çıkartarak, kalbine ateş etti. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan Budak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kırşehir Belediyesinde çalıştığı öğrenilen Şahin Budak ile eşinin dün mahkemede boşanma davalarının görüldüğü, boşanma davasının sürdüğü öğrenildi.
Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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