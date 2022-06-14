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  4. Çocuğunu görmek için parka geldi, eski eşi tarafından bıçaklandı! Kadının gazetecilere söylediği ağızları açık bıraktı

Çocuğunu görmek için parka geldi, eski eşi tarafından bıçaklandı! Kadının gazetecilere söylediği ağızları açık bıraktı

14.06.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da yaşayan Cihan Kuşşan (39), parkta oyun oynayan oğlunu görmek istediği sırada eski eşi Ceylan B. (31) tarafından bıçaklandı. Gözaltına alınan kadın gazetecilere, "Canım istedi, ondan bıçakladım. Eşimi bıçakladığım için de pişman değilim" dedi. Yaralı Kuşsan ise çevredekilerin ekiplere haber vermesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Çocuğunu görmek için parka geldi, eski eşi tarafından bıçaklandı! Kadının gazetecilere söylediği ağızları açık bıraktı

Olay, saat 17.00 sıralarında Fatih Mahallesi 4161 Sokaktaki parkta meydana geldi. 1'i kız 2 çocuk babası olan 9 yıl önce eşi Ceylan B.'den boşanan Cihan Kuşsan, iddiaya göre oğlunu görmek için parka geldi. Kuşsan, burada eski eşi Ceylan B. ile karşılaştı. Çift arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ceylan B., Cihan Kuşsan'ı oğlunun gözü önünde karından bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan Kuşşan, çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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"ÇOCUKLARIMI RAHATSIZ EDİYORSUN"

Kuşşan, sedye üzerinde acil servise alındığı sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, ''Beni eski eşim bıçakladı. Eski eşimin oturduğu evin bulunduğu civarda çocuğumun bakkala olan borcunu ödemek için parka gelmiştim. Oğlumu görmek istedim. Eşim de çocuğumu rahatsız ediyorsun diye beni bıçakladı'' dedi.

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"EŞİMİ BIÇAKLADIĞIM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"

Olayın ardından gözaltına alınan Ceylan B. de sağlık kontrolünden geçirilmek üzere aynı hastaneye getirildi. B. de kendisini görüntüleyen habercilere ''Canım istedi ondan bıçakladım. Eşimi bıçakladığım için de pişman değilim'' dedi. (DHA)

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Aksaray
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