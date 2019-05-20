HABER

Çocuğunu göstermediğini öne sürdüğü kaynını öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 22:03 | Son Güncelleme

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Arpalık köyünde bir şahıs, velayeti ayrıldığı eşinde olan çocuğunu göstermediğini öne sürdüğü kaynını tabancayla vurarak öldürdü.İddiaya göre, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanan T.A.

Çocuğunu göstermediğini öne sürdüğü kaynını öldürdü

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Arpalık köyünde bir şahıs, velayeti ayrıldığı eşinde olan çocuğunu göstermediğini öne sürdüğü kaynını tabancayla vurarak öldürdü.
İddiaya göre, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanan T.A. (35), velayeti eşinde olan 3 yaşındaki çocuğunu görmek için eşinin Arpalık köyündeki babaevine gitti. Çocuğunu göstermedikleri için kaynı Şener Arslan (31) ile tartışmaya başlayan T.A., tabancayla Arslan’ı vurarak öldürdü. Arslan’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, jandarma ekipleri T.A.’yı gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralıİki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 7 yaralıİşçileri taşıyan midibüs devrildi: 7 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YSK toplantısı sona erdi! Gerekçeli karar bugün açıklanmayacak

YSK toplantısı sona erdi! Gerekçeli karar bugün açıklanmayacak

G.Saray kutlamalarında sürpriz isim!

G.Saray kutlamalarında sürpriz isim!

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Demet dayanamadı! 'Kız bir nazar boncuğu tak!'

Demet dayanamadı! 'Kız bir nazar boncuğu tak!'

MEB açıkladı! 'Matematik dersi seçmeli' iddialarına yanıt

MEB açıkladı! 'Matematik dersi seçmeli' iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.