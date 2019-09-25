Çocuğunu hastaneye götürdüğü aracı yandı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinden rahatsızlanan çocuğunu hastaneye götüren Sümen Kuzkaya'nın kullandığı hafif ticari araç, seyir halinde motorundan çıkan yangında kül oldu. Aracı durduran Kuzkaya ve ailesi alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Gazipaşa- Alanya sınırındaki Haçbel mevkiinde meydana geldi. Gazipaşa'dan Alanya yönüne giden Sümen Kuzkaya'nın kullandığı 27 VM 424 plakalı hafif ticari araçta seyir halindeyken yangın çıktı. Motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek, eşi ve 2 çocuğunu hızla araçtan indirdi. Aile araçtan uzaklaşırken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sümen Kuzkaya, aracına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda yangını söndürdü. Araç daha sonra çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kısa süre kapalı olan yol da trafiğe açıldı.

Öte yandan Sümen Kuzkaya ve eşinin rahatsız olan çocuklarından birini Alanya'ya hastaneye götürdüğü öğrenildi.