Çocuğunu suni gölete attığı iddiası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, 6 yaşındaki oğlunu parktaki suni gölete attıktan sonra suya atladığı iddia edilen kadın ile çocuğu kurtarıldı.

İstanbul'dan Eskişehir'e çalışmak için gelen G.A, çocuğuyla Şeker Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesine ait Kentpark'a gitti.

Suni gölet üzerindeki köprüden oğlu Y.E.A'yı (6) atan kadının, daha sonra suya atladığı öne sürüldü.

Olayı fark eden vatandaşlar yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki gölete girerek kadın ile oğlunu çıkardı.

Suda baygın bulunan anne ile çocuğu, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Psikolojik rahatsızlıkları olduğu belirtilen G.A'nın, eşiyle sıkıntılar yaşadığını ve Eskişehir'e çalışmak için geldiğini söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından hastanenin psikiyatri servisine alınan kadın ile oğlunun tedavileri sürüyor.

