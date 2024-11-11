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  4. Çocuğunun adına hesap açan anne kendi özel videolarını paylaştı! 23 yaşındaki annenin itirafı daha da mide bulandırdı: 5 bin lira detayı...

Çocuğunun adına hesap açan anne kendi özel videolarını paylaştı! 23 yaşındaki annenin itirafı daha da mide bulandırdı: 5 bin lira detayı...

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
11.11.2024 11:13
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İstanbul'da yaşayan ve daha önce 8 ay evli kalan 23 yaşındaki N.K. velayetini aldığı oğlunun adına bir hesap açtı. Burada özel görüntülerini yayınlayan anne abonelik ücreti için 5 bin lira istedi. Eski eşi hem bu görüntüleri hem de görüntülerde 2 yaşındaki oğlunu gördü. Anne buradan kazandığı parayı ise 'oğluma harcıyorum' diyerek kendini savundu.

Çocuğunun adına hesap açan anne kendi özel videolarını paylaştı! 23 yaşındaki annenin itirafı daha da mide bulandırdı: 5 bin lira detayı...

Bursa'da pes dedirten olay! 3 yıl önce evlendiği S.A.'dan (27), 8 ay sonra boşanıp, velayetini aldığı oğlu U.L.A.'nın (2) adına açtığı sosyal medya kanalında, çektiği kendisine ait uygunsuz görüntüleri izlemek isteyenlere 5 bin lira abonelik ücreti karşılığı satan anne N.K. (23) hakkında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

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EVLİLİKLERİ 8 AY SÜRDÜ

Nilüfer ilçesinde oturan S.A. ile N.K., 2021'de severek evlendi. Çiftin, 8 ay süren evliliğinden 1 erkek çocuk dünyaya geldi. Bir süre sonra şiddetli geçimsizlik yaşayan çift boşanırken, oğulları U.L.A.'nın velayeti ise annesi N.K.'ye verildi.

ÇOCUĞUNUN ADINA HESAP AÇIP KENDİ UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Boşanma davasının ardından S.A. Bursa'da kalırken, N.K. ise şu anda 2 yaşında olan oğluyla İstanbul'a yerleşti. Bir süre sonra N.K., iddiaya göre, sosyal medyada oğlu U.L.A. adına kanal açıp, kendisine ait çektiği uygunsuz görüntüleri yükleyip, izlemek isteyenlere ise abonelik ücreti olan yaklaşık 5 bin lira karşılığında satmaya başladı.

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"CİNSEL İÇERİKLİ VİDEOLAR PAYLAŞIYOR"

Kanalda eski eşinin, çocuğu emzirirken yaptığı çekimleri paylaştığını belirten S.A., suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Oğlunun velayetini almak istediğini belirten S.A., "Eski eşim, oğlumun adını verdiği platformda cinsel içerikli paylaşımlar yapıyor. Burada kendi ismi kesinlikle geçmiyor. Bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulundum. Oğlumun adı verilen siteye girip baktığımda N.K.'nin, cinsel içerikli videolarını paylaştığına tanık oldum.

"5 BİN LİRA ÜCRET İSTİYOR"

Kendisi siteye katılmak isteyenlerden yaklaşık 5 bin lira abonelik ücreti istiyor. Sapıkça paylaşımlar yapıyor. 300 bin liraya yakın para kazanmasına rağmen hala benden nafaka alıyor. Oğlumun velayetinin ondan alınıp bana verilmesini istiyorum" dedi.

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"EN BÜYÜK SORUN İÇERİKLERDE OĞLUMUN GÖRÜNMESİ"

Oğlunun ileride bu görüntüleri izleyip psikolojisinin bozulabileceğini ifade eden S.A., "Çocuğumuz büyüdüğünde bana, 'O görüntülere neden izin verdin?' diye sorarsa ben ona nasıl bir yanıt vereceğim? Buradaki en büyük sorun, oğlumun bu içeriklerde gözükmesidir. Bu görüntüleri ve benim oğlumun isminin hiçbir yerde geçirilip paylaşılmasını istemiyorum" diye konuştu.

ANNE İTİRAF ETTİ: 'OĞLUMA HARCIYORUM'

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı N.K. ise geçimini bu işten kazandığını belirterek, "Gelirimin büyük bölümünü oğluma harcıyorum" diye kendini savundu. N.K. hakkında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, '5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu' kapsamında inceleme başlatıldı.

BİR İNCELEME DAHA

DHA'nın haberinin ardından, S.A. ile 9 Kasım'da görüşme yapıldığı ve mayıs ayında babanın şikayeti üzerine, anne ve çocuk İstanbul'da yaşadığı için, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden sosyal inceleme yapılmasının istendiği ve inceleme sonunda Danışmanlık Tedbiri Kararı verildiği kaydedilen açıklamada, bir kez daha inceleme talep edileceği vurgulandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Bursa anne evli
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