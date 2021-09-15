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  4. Çocuğunun balerine binmesine izin vermeyen görevliye silah çekti!

Çocuğunun balerine binmesine izin vermeyen görevliye silah çekti!

15.09.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit'te lunaparka götürdüğü çocuğu yaşı küçük olduğu için balerine binmesine izin verilmeyince görevliyle tartışan adam, güvenlik görevlisiyle tartışarak darp etti. Görevliye silah çeken Abdulkadir Özdemir, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 31 Ağustos akşamı İzmit Fuarı’ndaki lunaparkta meydana geldi. İddiaya göre, lunaparka çocuğuyla gelen Abdulkadir Özdemir, çocuğunu yaşı küçük olduğu gerekçesiyle balerine bindirmeyen görevlinin eşine karşı tutumu nedeniyle tartıştı.

DARP ETTİ, SİLAH ÇEKTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, silahı çıkaran Özdemir görevliyi tehdit etti. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar yatıştırıldı. Olayla ilgili polis merkezine giden taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

Yaşanan anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
İzmit
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