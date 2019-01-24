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Çocuğunun gözünün önünde eşini öldürdü! Tıraş olurken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 09:16 | Son Güncelleme

Adana'da tartıştığı eşi Leyla Avcı'yı (50) kalbinden ve boğazından bıçaklayarak öldüren Yusuf Aziz Avcı (55), Hatay'ın Erzin ilçesindeki bir berberde tıraş olurken yakalandı. Tutuklanan Yusuf Aziz Avcı, 6 çocuğunun annesini, kendisini aldattığını düşündüğü için öldürdüğünü söyledi.

Olay, 21 Ocak sabahı Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında uzun süredir geçimsizlik bulunan 6 çocuk sahibi Yusuf Aziz Avcı ve Leyla Avcı çifti, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf Aziz Avcı, mutfaktan aldığı bıçağı eşinin kalbine ve boğazına sapladı.

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Kanlar içinde yere yığılan Leyla Avcı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Bu sırada evde bulunan çiftin çocuklarından A.V., koşarak komşularına gidip, yardım istedi. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yakınları, acı haberle gözyaşı döken Leyla Avcı, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

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BERBERDE YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Yusuf Aziz Avcı'nın peşine düştü. Kent genelinde ve çevre illerde arama başlatan polis, Avcı'nın Hatay'ın Erzin'e gittiğini tespit etti. Bunun üzerine araştırmalarını bu bölgede yoğunlaştıran polis, şüpheliyi bir berberde tıraş olurken yakaladı. Gözaltına alınıp, Adana'ya getirilen Avcı, eşini, kendisini aldattığını düşündüğü için öldürdüğünü söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Avcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
adana Leyla Avcı cinayet

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