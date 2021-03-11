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  4. Çocuğunun hasretinden şeker, tansiyon ve astım hastası oldu

Çocuğunun hasretinden şeker, tansiyon ve astım hastası oldu

11.03.2021 13:13 | Son Güncelleme:
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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 556’ncı gününe girdi.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 556’ncı gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 556’ncı gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 556’ncı gününde de devam ediyor. Batman’da 2014 yılında 17 yaşındayken PKK ve HDP sempatizanları tarafından kandırılarak dağa götürülen Yunus Yenidoğan’ın annesi Remziye Yenidoğan, evlat nöbetine katılarak evladını PKK ve HDP’den istediğini söyledi. Yenidoğan, “Oğlumu aramaya geldim, oğlum buraya gelmeden çadırdan gitmeyeceğim. Ben oğlumun derdinden şeker, astım ve tansiyon hastası oldum. Oğlumun orada beklemesini istemiyorum, beni seviyorsa geri gelecek. Benim oğlum 16 yaşındayken gitti, elini ve yüzünü yıkamayı bilmiyordu. Neden bu acıyı bana yaşattılar, bana sordular mı, 16 yaşındaki bir çocuğun iradesi nedir, kendini tanımaz ve kendini bilmez. Oğlum gel, anneni seviyorsan, değer veriyorsan gel. Onlar senin sahibin ve ailen değil. Biz sana değer veririz, senin için ağlarız onlar değil” dedi.

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