Çocuğunun hediyesi başını yaktı! Giydiği ayakkabı yüzünden mahkemelik oldu

Oğlunun hediyesi başını yaktı! Hapis cezası istendi. Suçu cezaevine yasak eşya sokmaktı. Bu yasak eşya ise oğlunun hediye ettiği bluetoothlu ayakkabıydı. Ayakkabının rahat olması sebebiyle cezaevindeki yakınını görmeye gitti. Gittiği cezaevi yüksek güvenlikli infaz kurumuydu. En ufak bir metal eşya bile X-ray cihazından geçerken sinyal veriyordu.

Kanal D'nin haberine göre; Cezaevine geldiğinde üzerindeki bütün metal eşyaları çıkarttı ama o x-ray cihazı alarm verdi. Üstü arandı fakat ayakkabı bluetoothlu olduğu için x-ray cihazına takıldı. Bluetooth özelliği olan ayakkabı cep telefonuna bağlanıp giyen kişinin adımlarını sayıyordu.

"OĞLUMUN HEDİYESİ BLUETOOTH OLDUĞUNU BİLMİYORDUM" DEDİ!

Hakkında tutunak tutuldu, ayakkabıya el konuldu. Ayakkabıdaki Bluetooth tutanağa geçti. Durum savcıya bildirildi. İfadesi alındı. Şüpheli savunmasında, 'Ayakkabı oğlumun hediyesi, Bluetoooth olduğunu bilmiyordum." dedi. Savcı bilirkişiden rapor istedi.

Bilirkişi raporunda söz konusu ayakkabının orijinalinin bluetooth özelliğine sahip olduğunu manyetik düzeneğin sonradan eklenmediğini açıkladı. Savcı ikna olmadı. Cezaevine elektronik araç sokma suçundan iddianame düzenledi. Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır