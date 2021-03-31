Çocuğunun kıyafetlerini yama yaptıran Gönül Yılman Saygan'dan eleştirilere yanıt: Utanmıyorum!

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Suavi'nin eşi Gönül Yılman Saygan'ın, Twitter'da paylaştığı videoda kızı Suada'nın pantolonundaki yama gündem oldu.

Takipçilerinden, "Utanmıyor musun? Kızının pantolonunda yama var" tarzı mesajlar aldığını söyleyen Saygan, "Hayır, utanmıyorum. Kızımın birçok pantolonunda yama var. Hızla eskitiyor, atmak yerine yama yapıp tekrar giydiriyoruz" dedi.

Eşi Suavi'nin de kıyafetlerine tadilat yaptırdığını anlatan Saygan, "Ayakkabılarımıza, çantalarımıza da yaptırıyoruz" şeklinde konuştu.



Gönül Yılman Saygan, "Kızınızın yaşıtları tarafından dalga konusu olması, sizin 2-3 beğeni almanıza değecekse, devam" diyen takipçisine ise, "Hiç dalga konusu olmadı. Çocuklar böyle şeyleri bilmezler. Bu tarz şeyleri ebeveynlerden öğrenirler" yanıtını verdi.



