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  4. Çocuğunun kıyafetlerini yama yaptıran Gönül Yılman Saygan'dan eleştirilere yanıt: Utanmıyorum!

Çocuğunun kıyafetlerini yama yaptıran Gönül Yılman Saygan'dan eleştirilere yanıt: Utanmıyorum!

31.03.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs olduklarıyla gündeme gelen usta sanatçı Suavi'nin eşi Gönül Yılman Saygan, Twitter'da bir video paylaşmış ve bu görüntülerde kızının pantolonundaki yama dikkat çekmişti. Sessizliğini bozan Saygan, konuyla ilgili eleştirilere, sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Çocuğunun kıyafetlerini yama yaptıran Gönül Yılman Saygan'dan eleştirilere yanıt: Utanmıyorum!

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Suavi'nin eşi Gönül Yılman Saygan'ın, Twitter'da paylaştığı videoda kızı Suada'nın pantolonundaki yama gündem oldu.

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Takipçilerinden, "Utanmıyor musun? Kızının pantolonunda yama var" tarzı mesajlar aldığını söyleyen Saygan, "Hayır, utanmıyorum. Kızımın birçok pantolonunda yama var. Hızla eskitiyor, atmak yerine yama yapıp tekrar giydiriyoruz" dedi.

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Eşi Suavi'nin de kıyafetlerine tadilat yaptırdığını anlatan Saygan, "Ayakkabılarımıza, çantalarımıza da yaptırıyoruz" şeklinde konuştu.
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Gönül Yılman Saygan, "Kızınızın yaşıtları tarafından dalga konusu olması, sizin 2-3 beğeni almanıza değecekse, devam" diyen takipçisine ise, "Hiç dalga konusu olmadı. Çocuklar böyle şeyleri bilmezler. Bu tarz şeyleri ebeveynlerden öğrenirler" yanıtını verdi.

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Suavi
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