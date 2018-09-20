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Çocuğunun örümcek adam olma hayalini gerçekleştiren baba

İLGİNÇ HABERLER  | 20.09.2018 16:37 | Son Güncelleme

Küçük çocuğun örümcek adam olma hayali babası sayesinde gerçekleşti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.

Ufak çocuğun örümcek olma hayali mükemmel bir baba sayesinde gerçeğe dönüştü. Oğluna giydirdiği örümcek adam kostümü ile çocuğu duvarlarda yürüten babanın o anları ilgiyle izlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk sosyal medya Örümcek Adam

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