Çocuğunuz çok sık altını ıslatıyorsa dikkat!

Bugün ülkemizde kronik diyaliz gerektiren her 3 çocuk hastanın birinde neden, zamanında tespit edilmemiş idrar yolunda yapısal bozukluklar ve böbrek enfeksiyonlarına bağlı gelişen kronik böbrek hasarıdır. Çocuklarda kronik böbrek hastalıklarının çoğu erken tanı ile önlenebilir. Çocuğun idrarını bekletmesi gibi uygun olmayan idrar yapma alışkanlıkları idrar yolu enfeksiyonuna zemin hazırlar. Tekrarlayan ateşli idrar yolu enfeksiyonları KBH için önemli risk faktörüdür. Çocuklarda böbrek hastalıklarının tanısını erken koymak, böbreklerin zarar görmesini ve böbrek yetmezliğine gidişi büyük ölçüde engeller.

2-3 SAATTE BİR TUVALETE GİTMELİLER

Çocuklarda idrara çıkma sıklığı günlük aktivite, çevre ısısı ve tükettiği gıdalara göre değişiklik gösterebilir. Yeterince sıvı tüketen ve üriner sistemde (böbrek, idrar kanalları ve mesanede) sorun olmayan bir çocuk 2-3 saatte bir idrara çıkmalıdır. Diğer bir deyişle rutin günlük aktivitesini gerçekleştiren bir çocuğun günde 4-7 kez idrara gitmesi beklenir.

Devamlı, daha az ya da daha fazla sıklıkta idrara giden çocuklarda, üriner sistemin yapı veya fonksiyonu ile ilgili bir sorun olabilir. Böbreklerde veya idrar yollarında kist, taş, darlık gibi sorunlar ya da mesanenin çalışmasında bozukluk söz konusu ise enfeksiyon riski artar. Özellikle tekrarlayan ateşli idrar yolu enfeksiyonları, KBH için önemli bir risk faktörüdür.

İKİ GECEDEN FAZLA OLUYORSA…

Dört yaşını geçmiş bir çocukta devamlı gündüz idrar kaçırma, beş yaşını geçmiş çocuklarda haftada 2 geceden daha sık gece ıslatma ve yaş fark etmeksizin kabızlık durumları da üriner sistemde bir sorun olabileceğinin işaretidir.