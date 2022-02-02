Çocuğunuz için güvenli ve sağlıklı, rengarenk en iyi çocuk maske çeşitleri

Maskeler pandemiyle birlikte hayatımıza girdi. Salgından korunmak ve başkalarının sağlığını riske atmamak için kalabalık ortamlarda mutlaka maske takmak gerekir. Tabii sürekli kullandığımız için maskelerin de sağlıklı olması önemli. Özellikle çocuklarımızın sağlığı için seçtiğimiz ürünlere ekstra özen göstermeliyiz. Ancak çocukların zevkini de ihmal edemeyiz. Hem rengarenk tasarımlarıyla çocuğunuzun beğenisini hem kalitesiyle sizin güveninizi kazanacak sağlıklı çocuk maskelerini sizler için listeledik. Haydi gelin, bu rengarenk listeye hep birlikte göz atalım.

1. Yıkanabilen yapısıyla ön plana çıkan Capeebara Çocuk Maskesi

3 kat koruması ile sağlıklı çocuk maskeleri arasında yer alan Capeebara Çocuk Maskesi, desenli açık mavi rengiyle çocuğunuzun da beğenisini kazanır. Pamuklu kumaşla üretilen ürün, yumuşak dokusuyla ciltte güzel bir his uyandırır. Kulakları rahatsız etmeyen lastikleriyle gün boyu konforlu kullanım sunan maske, m-tallic burun klipsiyle çocuğunuzun burnuna tam olarak oturur ve kaymasını engeller. Bu sayede elleriyle sürekli maskeyi düzeltmek zorunda kalmadığı için elindeki mikropları maskeye bulaştırmamış olur. Yıkanabilen ürün, birden fazla kullanım için uygun. Ürünü 50 derecede çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz.

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2. 3 katmanlı koruma sunan Mutlu Çocuk Maskesi

En kaliteli çocuk maskesi denince akla ilk gelenlerden biri, Mutlu Çocuk Maskesi. 3 katmanlı özelliğiyle çocuklarınızın güvende kalmasını sağlar. Elastik kulak lastiği, kulağı sıkmaz. Bu sayede hem çocukların kulaklarının yara olmasını önler hem kolayca giyip çıkarmasını sağlar. 3 ila 14 yaş arası çocukların kullanımı için uygun maske, %98 filtreleme özelliğiyle mikrop ve bakterilerden yüksek oranda korunmasını sağlar. Maske, ultrasonik dikiş ile üretilir. Burun teli, maskesinin yüzde kaymadan durmasına olanak verir. Baykuş, gökkuşağı, kedi, unicorn ve düz pembe tasarımları bulunan ürün, çocukların da beğenisini kazanır.

3. Telli burun desteğiyle Keli France Çocuk Maskesi

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En iyi çocuk maskesi araştırmamızda sırada tek kullanımlık Keli France Çocuk Maskesi var. 3 katmanlı ürün, çocukları koronavirüse ve diğer mikroplara karşı korumaya yardım eder. Yüksek filtreleme özelliğiyle güvenli kullanım sunan maske, lastik bantlarıyla kolayca takılır. Ayrıca lastikler kulağa tam olarak oturur ve sıkmaz. Böylece kulağın acımasına engel olur. Burun klipsleri maskenin yüzde düzgün şekilde durmasına destek olarak çocukların sürekli maskeyi ellemesini engeller. Yumuşak dokusuyla gün boyu konforlu kullanım sunan ürünü eğlenceli desenleriyle çocuklar da severek takar.

4. Kral Şakir desenli DeFacto Kral Şakir Çocuk Maskesi

Çocuk maskesinde en iyi marka arasında gösterilen DeFacto Kral Şakir Çocuk Maskesi, çocuğunuzu hastalıklardan korumaya yardım eder. %93 polyesterden üretilen ürün, konforlu bir kullanım sunar. Kulak delikleriyle kolayca giyilip çıkarılan maske, yüzde hoş bir his uyandırır. Kesim tarzıyla yüze tam olarak oturur ve kayma yapmaz. Bu sayede çocuğunuz sürekli düzeltmek zorunda kalmadığı için elindeki virüs ve mikropları maskeye bulaştırmaz. Lisanlı olan ürün, çamaşır makinesinde yıkanabilir. Böylece ürünü sürekli rahatlıkla kullanabilir. Kral Şakir hayranı çocuğunuzun bayılacağı ürünü yanından ayırmak istemeyeceğine hiç şüphemiz yok.

5. Hem hoş görünüm hem koruma için Gusto Çocuk Maskesi

Araştırmamızda bir diğer tavsiye olan Gusto Çocuk Maskesi, şık görünümüyle çocukların beğenisini kazanır. %100 pamuklu kumaştan elde edilen ürün, yumuşak dokusuyla gün boyu rahat kullanım imkânı verir. Nefes alan yapısı sayesinde yüzde terlemeye neden olmaz. Gökkuşağı desenli ürün, eğlenceli tasarımıyla çocukların favori eşyaları arasında yer alır. İki katlı yapısıyla çocuklarınızın sağlıklı ve güvende kalmasına yardım eden maske, lastikli bantları sayesinde kolayca giyilip çıkarılır. Ürünü 40 derecede çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. Böylece hem çocuğunuz maskeyi sürekli kullanabilir hem tasarruf edebilirsiniz.

6. Yumuşak dokusuyla Mascarillas Chulas Çocuk Maskesi

En iyi çocuk maskesi markası demişken Mascarillas Chulas Çocuk Maskesi'nden bahsetmeden geçmek olmaz. Bütçe dostu ürün, 70 yıkamaya kadar kullanım imkanı verir. %80 polyester dış kumaşı, çocuğunuzun sağlığını korur. %100 polyester iç kumaş ise kullanım sırasında konforlu bir ortam oluşturur. Böylece çocuğunuz maskeyi rahatsız olmadan kullanabilir. Dış yüzey suyu dışarda tuttuğu için iç kısma geçmesini önler. İç kısım ise nemi çekerek dışarı atar. Bu sayede maskede ıslaklık oluşmaz. 4 saat sürekli kullanılabilen maskeyi sabunla değil çamaşır makinesinde 60 derece altında yıkamanız tavsiye edilir.

7. Sevimli tasarımıyla Blasfemus Çocuk Maskesi

Sizin için seçtiğimiz bir diğer öneri olan Blasfemus Çocuk Maskesi, pembe rengi ile yüzde hoş bir duruş sergiler. Tek boynuzlu at deseniyle çocukları kendine hayran bırakan ürün, lastik bantlarıyla kolayca takılır. Aynı zamanda kulakları sıkmaz ve zarar vermez. %100 pamuktan elde edilen maske, yumuşak dokusuyla çocukların rahat etmesini sağlar. Hafif yapısıyla konforlu kullanım sunan ürün, kalabalık ortamlarda çocuğunuzun güvenle gezmesine destek olur. Yüze oturan yapısıyla kayma yapmadığı için çocuğunuz maskeyi sürekli düzeltmek zorunda kalmaz. Çamaşır makinesinde kolayca temizleyebileceğiniz ürünü çocuğunuz sürekli kullanabilir.

8. Maksimum koruma sağlayan PRINT TODAY Çocuk Maskesi

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Yumuşak çocuk maskesi arasında yer alan PRINT TODAY Çocuk Maskesi, eğlenceli tasarımlarıyla dikkat çeker. Yüksek kaliteli malzemelerden elde edilen ürün, soft dokusuyla ciltte hoş bir his uyandırır. Rahat kullanılan maske, gün boyu konforlu bir ortam oluşturur. %95 oranında partiküllerden koruyan ürün, damla ve teri emer. Böylece ıslaklık oluşmasını engeller. 4 kat kumaştan üretilen maskenin çene, ağız ve burun kısmı kolayca ayarlanır. Elastik bantları, çocuğunuzun kulağını rahatsız etmez. Kalabalık ortamlarda güvende ve sağlıklı kalmasına yardım eden ürünü çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. Yeniden kullanılabilen maskenin 4 saatten fazla kullanılması önerilmez.

9. Güvenle kullanılan YUSUF MEDİCAL Çocuk Maskesi

Sağlıklı çocuk maskesi araştırmamızda sıradaki tavsiyemiz olan 3 katmanlı YUSUF MEDİCAL Çocuk Maskesi, eğlenceli desenleriyle çocukların beğenisini kazanır. Antialerjik olduğu için kalabalık alanlarda çocukların güvende kalmasına yardımcı olur. Burun kısmında bulunan tel, maskesinin kaymasını önler. Böylece çocuklar sürekli maskeyi düzeltmek zorunda kalmaz. Bu da elle teması azaltır. Ultrasonik maske, çocuğunuzun sağlığını korur. Meltblown sayesinde bakterileri yüksek oranda filtreleyen maske, esnek bantlarıyla kulakların acımasını da önler. Lateks içermeyen ürün, tek kullanımlık olduğu için ekstra hijyen sağlar.

10. Kolay nefes almaya ve konuşmaya yardım eden Medizer Spunbond Çocuk Maskesi

14.5 x 8.5 cm ebadındaki tek kullanımlık Medizer Spunbond Çocuk Maskesi, eğlenceli baykuş desenleriyle çocukların zevkine hitap eder. 3 katmanlı koruma sağlar. Konforlu burun teli sayesinde kayma yapmaz. Rahat kullanılan maske, çocuğunuzun kolay nefes almasına ve konuşmasına yardımcı olur. Hava geçiren yüzeyi sayesinde terlemesini önler. Böylece cildin tahriş olmasını engeller. Alerjen madde içermeyen ürün, ultrasonik dikiş özelliğiyle gün boyu güvenle kullanılır. Elastik bantları sayesinde kulakları sıkmaz ve çocuğunuzun kulağının zarar görmesine engel olur. Ürün bakterilere karşı yaklaşık %98.7 oranında koruma sunar.

11. Rahat kullanılan Papulin Çocuk Maskesi

Çocuk maskesi araştırmamızda sizin için seçtiğimiz son tavsiye olan Papulin Çocuk Maskesi, 3 ila 14 yaş arasında çocukların kullanımı için uygun. 3 katlı koruma sunan ürün; okul, dershane, servis, toplu taşıma ve oyun salonları gibi kalabalık ortamlarda çocuğunuzun güvende kalmasına yardımcı olur. Burun teli sayesinde yüze tam olarak oturur ve kaymaz Bu sayede çocuğunuz maskeyi sürekli düzeltmek zorunda kalmaz. Ultrasonik dikişleri ve meltblown filtresi sayesinde bakterilere karşı %98'e kadar koruma sağlar. Turuncu rengi ürüne hoş bir görünüm katar. Lastikli bantları sayesinde kolayca giyip çıkarılır. Ayrıca kulakların rahatsız olmasını önler. Rahat dokusuyla gün boyu konforlu kullanılır.



