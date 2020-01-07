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  4. Çocuğunuz televizyonun sesini çok açıyorsa dikkat

Çocuğunuz televizyonun sesini çok açıyorsa dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.01.2020 10:44 | Son Güncelleme

Çocuklarda sinsi ilerleyebilen ortak kulak iltihabının işitme kayıplarına yol açabileceğini belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op.

Çocuğunuz televizyonun sesini çok açıyorsa dikkat

Çocuklarda sinsi ilerleyebilen ortak kulak iltihabının işitme kayıplarına yol açabileceğini belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hünkar Batıkhan, "Çocuklarınızı çok iyi gözlemleyin. TV’nin sesini normalden çok açıyorlarsa veya seslendiğinizde size bakmıyorlarsa hemen bir uzmana başvurun" uyarısında bulundu.
Orta kulak iltihabının dikkate alınması gereken bir sağlık problemi olduğunu belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hünkar Batıkhan, Halk arasında "kulak gribi" olarak da bilinen orta kulak iltihabının genellikle tek kulağı tutan bir ağrıyla kendini gösterdiğini ifade etti. Küçük çocuklarda bu rahatsızlığa ateşin eşlik ettiğini ifade eden Batıkhan, "Çocuk kulağında batma, acı oluğunu söyleyebilir. Kulağında dolgunluk hissi ve geçici işitme kaybı olabilir. Bu durumda kulak burun boğaz hekimine başvurulmalıdır. Seröz Otit rahatsızlığında ise kulakta sıvı birikmesi oluşur. Akut Otit hastalığında tedaviye başlanıp ağrı ve ateş geçtikten sonra son kontrollere gidilmediği durumlarda da Seröz Otit gelişebilir; çünkü bazen Akut Otit iyileşirken orta kulakta sıvı biriktirir. Sıvı koyu sümük kıvamına da dönebilir. Eğer hasta çocuk ise bu durumda ağrı ve ateş hissetmez. Çocuk kendini çok iyi ifade edemediği için hastalığın ilerlemesiyle kulakta dolgunluk ve işitme kaybı oluşmaya başlar" dedi.
Seröz Otit gelişen çocukların işitme kayıplarının ebeveynleri tarafından çoğu zaman fark edilemediğine dikkat çeken Dr. Batıkhan, "Orta kulak iltihabı geçiren çocuk TV’nin sesini normalden fazla açar. Seslendiğinizde size bakmaz. Bu noktada ailelerin çocuklarını çok iyi gözlemlemesi gerekiyor. İltihap sonrası çocuğunuzda, ’Bizi duymuyor, umursamıyor’ gibi düşünceleriniz varsa mutlaka bir uzmana başvurun; çünkü hastadaki tek sorun duyma kaybıdır, kulak dolgunluğudur. Altı yaşındaki çocuk, ’Anne kulağım duymuyor’ demez; ancak anne ve babalar çocuğu çok iyi gözlemleyerek bu durumu anlayabilir. Çocukları televizyon izlerken ona seslenerek işitme kaybını test edebilirler. Hastalığa erken tanı konulmazsa kulakta biriken sıvı katılaşarak kulak zarında çekilmeye ve çökmeye yol açabilir. İşitme kaybı neredeyse yüzde 40’lara ulaşabilir" diye konuştu.

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