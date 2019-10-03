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Çocuğunuz yemek yerken yoruluyorsa dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.10.2019 10:05 | Son Güncelleme

KÜÇÜK yaşlardaki çocukların kalp sağlığının düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çeken Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof.

Çocuğunuz yemek yerken yoruluyorsa dikkat

İSTANBUL, (DHA) - KÜÇÜK yaşlardaki çocukların kalp sağlığının düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çeken Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tuğçin Bora Polat, “Yemek yerken terleme veya kısa süreli beslenme ve dinlenmeye ihtiyaç duyması bir kalp hastalığının olduğunu düşündürebilir” dedi.

Hayatın her döneminde ve her yaş grubunda görülebilen kalp hastalıklarına bebekler ve çocuklarda da rastlanabiliyor. Ancak yetişkinler kadar rahatsızlıklarının farkında olamayan ya da yaşadıkları sorunları dile getiremeyen küçük yaşlardaki çocukların kalp sağlığının düzenli olarak kontrol edilmesi büyük önem taşıyor. Altınbaş Üniversitesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tuğçin Bora Polat, bebek ve çocuklarda hayati risk taşıyabilen kalp hastalıklarının belirtileri konusunda ebeveynleri uyardı.

TERLEME VE MORLUKLARA DİKKAT

Çocuklarda kalp hastalıkları belirtilerini sıralayan Prof. Dr. Polat, “Süt çocukluğundan itibaren çocukta beslenirken terleme veya kısa süreli beslenme ve dinlenmeye ihtiyaç duyması, çocuğun kilo alamaması, nefes nefese kalması, sık enfeksiyon geçirmesi bir kalp hastalığının olduğunu düşündürebilir. Aralıklı morarma veya çocuğun genelde mor olması veya siyanotik dediğimiz oksijen seviyesinin düşüklüğü ile giden kalp hastalıklarını düşündürebilir” dedi.

Anne karnındaki dönemde yapılan değerlendirmelerle kalp sağlığı açısından nasıl bir bebekle karşılaşacağının bilgisini anne ve babalarla paylaşabildiklerini anlatan Prof. Dr. Polat, “Doğumsal kalp hastalıkları çocukların yüzde 1'inde görülür. Bunların bir kısmı daha küçük ve sorunsuz rahatsızlıklar olabiliyor ama ciddi olanları da var. Miyokardit, perikardit gibi durumlar olmakla birlikte özellikle en sık romatizmal kalp hastalıkları, kapakçıkların bozulmasıyla gelen hastalıklar daha ön plana çıkıyor” ifadelerini kullandı.

KÖTÜ BESLENMEYE DİKKAT

Çocukların kalp sağlığı muayenelerinin çocuk hekimlerince düzenli olarak yapılması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Polat, özellikle 3 yaşından sonra tansiyonlarının değerlendirilmesinin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından da önerildiğini hatırlattı. Prof. Dr. Polat, ailelere şu önerileri verdi:

“Bebek ve çocuklarda kalp muayeneleri çocuk kardiyologlarınca düzenli olarak yapılmalı. Bu tür kontroller kesinlikle can yakıcı veya çocuğu zorlayıcı işlemler değildir. Genel anlamda ultrason, EKG gibi tanı yöntemleri ile sonuca varılabilir. Çocuk kalp sağlığını en çok etkileyen unsurlar, günümüz toplumlarındaki hareketsizlik, obezite ve kötü beslenme alışkanlıklarıdır. Çocukların belirli spor dallarıyla ilgilenmesi, yüksek proteinli beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesi, özellikle mobil cihaz, monitör önündeki sürelerin günde 40 dakikanın üzerine tutulmaması gibi bazı kurallarımız var.”

Çocuğunuz yemek yerken yoruluyorsa dikkat

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