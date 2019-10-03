Çocuğunuz yemek yerken yoruluyorsa dikkat

İSTANBUL, (DHA) - KÜÇÜK yaşlardaki çocukların kalp sağlığının düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çeken Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tuğçin Bora Polat, “Yemek yerken terleme veya kısa süreli beslenme ve dinlenmeye ihtiyaç duyması bir kalp hastalığının olduğunu düşündürebilir” dedi.

Hayatın her döneminde ve her yaş grubunda görülebilen kalp hastalıklarına bebekler ve çocuklarda da rastlanabiliyor. Ancak yetişkinler kadar rahatsızlıklarının farkında olamayan ya da yaşadıkları sorunları dile getiremeyen küçük yaşlardaki çocukların kalp sağlığının düzenli olarak kontrol edilmesi büyük önem taşıyor. Altınbaş Üniversitesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tuğçin Bora Polat, bebek ve çocuklarda hayati risk taşıyabilen kalp hastalıklarının belirtileri konusunda ebeveynleri uyardı.

TERLEME VE MORLUKLARA DİKKAT

Çocuklarda kalp hastalıkları belirtilerini sıralayan Prof. Dr. Polat, “Süt çocukluğundan itibaren çocukta beslenirken terleme veya kısa süreli beslenme ve dinlenmeye ihtiyaç duyması, çocuğun kilo alamaması, nefes nefese kalması, sık enfeksiyon geçirmesi bir kalp hastalığının olduğunu düşündürebilir. Aralıklı morarma veya çocuğun genelde mor olması veya siyanotik dediğimiz oksijen seviyesinin düşüklüğü ile giden kalp hastalıklarını düşündürebilir” dedi.