Çocuğunuzla eğlencenin tadını sonuna kadar çıkarabileceğiniz en iyi su tabancaları

Neredeyse her çocuk suyla oynamaya bayılıyor. Sıcak yaz günlerinde çocuklarla oynanabilecek en eğlenceli ve keyifli oyunlardan biri de su savaşı. Bunun için piyasada bulabileceğiniz çok farklı çeşitte su tabancası var. Su tabancası denildiğinde aklınıza özellikle bahçe sulama işlerinde kullanılan metal basınçlı su tabancası, havalı su tabancası, şarjlı su tabancası, elektronik su tabancası gibi alternatifler gelse de biz eğlenceli oyuncaklardan bahsedeceğiz. Çocukların yaz aylarında çok eğlenceli oyunlar oynayabileceği su tabancası modelleri bulmak mümkün. Her ne kadar şarjlı su tabancası oyuncak alternatifleri olsa da oyuncak su tabancasının şarjlı olmamasının çocukların özgürce oynayabilmesi için avantaj sağladığını belirtelim. Su savaşlarının tadını çıkarabileceğiniz en iyi su tabancalarını sizin için derledik. Gelin birlikte inceleyelim.

1. Hem çocuğunuz hem sizin için

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Çocuğunuzla su savaşları yapmayı seviyorsanız tercih edebileceğiniz en iyi su tabancası alternatiflerinden biri Kiztoys markasının bu modeli olabilir. Plajda, havuzda veya bahçede rahatlıkla su savaşı yapabileceğiniz uzun menzilli su tabancası 10 metrelik mesafelere su püskürtebiliyor. Pnömatik pompası bulunan su tabancası bu sayede daha fazla hava pompalayarak daha uzun mesafelere atış yapabiliyor. Her biri 300 ml'ye kadar su tutabilen iki su tabancasından oluşan bu pakette yer alan ürünler, mükemmel hava geçirmezliği sayesinde su sızıntısına yol açmıyor. Düşmelere karşı da son derece dayanıklı olan su tabancalarını uzun süre keyifle kullanabilirsiniz. Su savaşlarının kazananı olmaya hazır mısınız?

2. Büyük tabancalarla eğlenceli su savaşlarının tadına varın

Yaz aylarında ister çocuklarınızla ister arkadaşlarınızla su savaşı yapabileceğiniz bir su tabancası arıyorsanız bulabileceğiniz en iyi nerf su tabancası alternatiflerinden biri de Nerf Super Soaker Hydra olabilir. Nerf markasının 1.9 litre su kapasitesine sahip su tabancası büyük olduğu için oyunun eğlencesini de epey artırıyor. Su tabancasının su tankını doldurduktan sonra ön kısmındaki kolu öne arkaya doğru iterek suyu fışkırtan namlusuyla pompalayarak çok keyifli bir su savaşının tadına varabilirsiniz. Hem dayanıklı hem güvenli bir tasarıma sahip olan su tabancası, yumuşak sağlıklı malzemesiyle gönül rahatlığı ile tercih edilebilir. Çocuklarınızla bolca keyifli vakit geçirmek için ürünü mutlaka inceleyin.

3. Büyük ve kaliteli bir su tabancası ile yazlar daha serin ve eğlenceli geçecek

Sıcak yaz mevsimini daha serin ve eğlenceli geçirebileceğiniz iyi ve kaliteli bir su tabancası arıyorsanız Sunman markasının su tabancası modeline mutlaka göz atmanızı tavsiye ediyoruz. 40 cm uzunluğundaki ve 500 ml hacimli su haznesine sahip olan su tabancası pompalı sistemle çalışıyor. 3 yaş ve üzeri çocukların güvenle kullanabileceği pompalı su tabancası ile ister deniz kenarında ister havuz başında isterseniz bahçede çok keyifli saatler geçirebilir, çocuklarınızla birlikte eğlencenin tadına varabilirsiniz. Dayanıklı plastik malzemeden üretilen bu su tabancasını uzun yıllar keyifle kullanabilirsiniz.

4. Büyük su haznesiyle uzun süreli eğlence

Çocuğunuzun dış mekan aktivitelerine olan ilgisini artırmak ve onunla eğlenceli vakit geçirmek için tercih edebileceğiniz bir su tabancası alternatifi de QS markasının bu modeli olabilir. 43,9 cm uzunluğunda, 21,7 cm yüksekliğinde ve 8,5 cm genişliğindeki büyük su tabancası modeli 1200 ml su hacmiyle uzun süreli bir kullanım sunuyor. Keskin kenarları olmayan güvenli malzemeler kullanılarak üretilen su tabancası 6 yaş üzeri tüm çocukların kullanımı için uygun bir model. Havuz partilerinde, plajda veya bahçede rahatlıkla su savaşı oynayabileceğiniz su tabancası ile yalnızca temiz su kullanmanızın önerildiğini hatırlatmakta fayda var.

5. Islanmayan kalmasın

Sıcak havalarda çocuğunuzla oynayacağınız su savaşları için büyük ve güçlü su tabancası arayışınız varsa FO markasının Water Combat serisi tam size göre. Serinin en yüksek kapasiteli su tabancaları arasında yer alan Steady Stream Water Combat adını verdiği modeline göz atmanızı öneriyoruz. 3 litrelik su hacmiyle uzun süreli keyif vadeden su tabancası ile sıcak yaz aylarında çocuklarınızla çok eğlenceli su oyunları oynayabilirsiniz. Hem tatillerde deniz ve havuz kenarında hem park ve bahçelerde gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz tabancası ile ıslanmayan kalmayacak desek abartmış olmayız.

6. Miniklerin rahatlıkla oynayabileceği bir alternatif

3 yaşından büyük çocuklarınızla gönül rahatlığıyla su savaşı oynayabileceğiniz iyi ve kaliteli bir su tabancası arıyorsanız Alldoro markasının renkli su püskürtme tabancası modeli sizin için harika bir alternatif olabilir. Sağlam plastikten yapılmış su şırıngası ve manuel pompa fonksiyonu ile donatılmış su tabancası 8 metreye kadar su püskürtebiliyor. Kolayca sökülüp doldurulabilen 1000 ml kapasiteli su deposuyla son derece kolay bir kullanım sağlayan su tabancası ergonomik taşıma sapı sayesinde de son derece konforlu bir kullanım sunuyor. Çocukların olduğu kadar gençlerin ve yetişkinlerin de kullanımına uygun olan 45 x 23 x 9,cm ölçülerindeki su tabancası modelinin ağırlığı ise yalnızca 300 gram.

7. Hem güvenli hem eğlenceli

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Yaz tatilini çocuklarınız adına daha da keyifli bir hale getirmek için eğlenceli bir deniz su tabancası arıyorsanız Brigamo markasının su tabancası modeli aradığınız alternatif olabilir. Hava basınçlı su püskürtücü özelliği olan 25 cm uzunluğundaki su tabancası modeli, tetiğe ihtiyaç duymadan 8 metrelik menzile su püskürtebiliyor. Süngerli yapısıyla son derece güvenli bir kullanım sunan su tabancası modelinin 36 aylıktan büyük çocuklar tarafından kullanılması öneriliyor. Bu renkli seçenek sizi ve çocuklarınızı uzun süre ayakta tutacak. Çocukların deniz keyfine eğlence katacak su tabancasına mutlaka göz atmalısınız.

8. Daha çok pompayla daha çok su püskürtün

Sıcak havalarda hem serinleyebileceğiniz hem çocuklarınızla eğlencenin doruklarına çıkacağınız su savaşı oyunları için tercih edebileceğiniz bir diğer su tabancası alternatifi de Nerf markasının Super Soaker Twin Tide adını verdiği modeli olabilir. 975 ml su kapasitesine sahip olan ve aynı anda iki delikten su fışkırtabilen su tabancası ile eğlenceyi en üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Güvenli ve kaliteli malzemelerden üretilmiş Super Soaker Twin Tide isimli su tabancası modelini 3 yaşından büyük çocuklarınızla su oyunları oynamak için güvenle kullanabilirsiniz. Super Soaker Twin Tide ile eğlencenin tadına doyamayacaksınız.

9. İster deniz ister havuz kenarında

Yaz mevsiminde havuz kenarında, plajda veya belki de evinizin bahçesinde çocuklarınızla eğlenceli vakit geçirmek ve su savaşı oynamak için bir su tabancası arıyorsanız Tomicy markasının bu modeline de göz atabilirsiniz. Markanın hayvan figürlü tasarımlarıyla son derece eğlenceli bir görünüme sahip olan su tabancası modeli ikili olarak satılıyor. Çocukların el ve beyin koordinasyonuna da fayda sağlayacak olan su tabancası modeli 32x19x6 cm'lik ölçüleriyle son derece kolay taşınabiliyor. Yüksek kaliteli plastikten üretilen oyuncaklar uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Su tabancalarının 3 yaşından büyük çocukların kullanımına uygun olduğunu da hatırlatmakta fayda var.

10. Küçük ama son derece pratik bir su tabancası ile yaz tatilinize neşe katın

Sıcak yaz aylarında, yazlığınıza veya herhangi bir tatil beldesine gittiğinizde havuz ve deniz kenarında çocuklarınızla eğlenceli vakit geçirebileceğiniz bir ürünle daha karşınızdayız. Su savaşı oyunları oynayabileceğiniz iyi ve kaliteli bir su tabancası arıyorsanız oyuncak silahlar denildiğinde akla ilk gelen markalardan Nerf'ün Super Soaker Microburst adını verdiği modeline de göz atmalısınız. Avuca sığan boyutuyla valizinizde de çok yer kaplamayacak olan su tabancasını 6 yaşında büyük tüm çocuklar kullanabiliyor ve 10 metreye kadar atış yapabiliyor. 295 ml'lik su hacmi biraz az gibi görünse de çocukların kullanımı açısından son derece pratik bir oyuncak olduğunu belirtmekte fayda var.