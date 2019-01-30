Çocuğunuzu bu ortamlardan uzak tutun

Soğuk havalarla birlikte gribin daha sık görüldüğünü belirten Çocuk Hastalıkları Uzmanı Erol Comart, bu mevsimde küçük çocukları kalabalık ortamlardan uzak tutmak gerektiğini söyledi.

Hava sıcaklığının azalması ve kışın kendini hissettirmesi grip vakalarını artırdı. Özellikle yaşlılarda ve kronik hastalığı olanlarda ölümcül sonuçlar doğurabilen grip, ciddiye alınması gereken bir sağlık problemi olarak dikkat çekiyor. Kışın başlamasıyla birlikte grip salgınının daha da arttığını belirten Hayat Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Erol Comart, “Grip, influenza isimli virüsün sebep olduğu, 38 derece üzerinde ateş, halsizlik, ağrı, titreme ve kuru öksürük gibi belirtilerle seyreden bulaşıcı bir enfeksiyondur. Damlacık yolu ile bulaşan bir hastalık olduğunu için öksürük veya nefesle bir başkasına bulaşabilir. Ama çocuklar arasında oyuncaklarından ve dokundukları yerlerden de bulaşma riski var. Bu hastalık iyi huylu seyretmiş olsa bile tehlikeli boyuta da ulaşabiliyor. Önemsenmeyen hastalık sinüzit, zatüre ve ölüme kadar uzanan tablolar ortaya çıkarabiliyor” dedi.

Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde, çocuklarda, yaşlılarda ve kronik hastalığı olanlarda ölümcül olabildiğini anlatan Erol Comart, “Tedavisinden ziyade önlenmesi mühim. Şu anda salgın döneminde toplumun büyük bir kısmı griple baş etmeye çalışıyor. Bunun için toplu alanlara mecbur kalmadıkça girmemek gerekiyor. Mümkün olduğunca hasta olan kişilerle teması azaltmak gerekiyor. El hijyeni ve temizlik ön önemli korunma yöntemlerinde biridir” diye konuştu.



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