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"Çocuğunuzun huzursuzluğu kulağından kaynaklanabilir"

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.10.2019 10:36 | Son Güncelleme

Op.

Op. Dr. Özgül Gergin Tinay, çocuklarda orta kulak enfeksiyonunun önce ağrıyla kendini gösterdiğini belirterek, "Ağrı dışında çocukta huzursuzluk, kulağı çekiştirme, ateş gibi semptomlar da gelişebilir. İlerleyen durumlarda kulak zarında yırtılma ile kulaktan kan gelmesi gibi durumlar gelişebilir" dedi.

Çamlıca Medipol Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümünden Op. Dr. Özgül Gergin Tinay, özellikle çocuklarda görülen orta kulak enfeksiyonlarına ilişkin aileleri uyardı. Dr. Tinay, birçok nedenden ötürü kulak ağrısının meydana geldiğini belirterek en sık karşılaşılan sorunun enfeksiyonlar olduğunu vurguladı.

Enfeksiyonlar dışında kulağa bağlı ya da kulak dışı sebeplerle de ağrı olabildiğini ifade eden Dr. Tinay, şu bilgileri verdi: "Kulak zarında yırtılma olması, kulakta yabancı cisim olması, kulak kiri dediğimiz serümen varlığı, basınç değişimine bağlı östaki borusu tıkanıklıkları da ağrı oluşturabilir. Kulak dışında çene eklemi rahatsızlıkları, ağız ve boğaz enfeksiyonları, diş enfeksiyonları, sinüs enfeksiyonları da kulak ağrısına sebep olabilir".

"Az alınan anne sütü riski artırıyor"
Enfeksiyonun yetişkinlerde dış kulak yolu, çocuklarda ise orta kulak enfeksiyonları olarak daha sık görüldüğüne dikkati çeken Dr. Tinay, şu ifadeleri kullandı: "Orta kulak iltihapları kulak ağrısının çocuklardaki en sık sebebidir. 3 yaştan küçük çocukların yüzde 80’i hayatlarında en az bir defa orta kulak enfeksiyonu yaşar. Bu enfeksiyon sıklığı evde sigara içilmesi, anne sütünün az alınmış olması ya da kreşe giden kardeş varlığı gibi sebeplerle artabilir. Genetik faktörler de orta kulak enfeksiyonunun sıklığını arttırır. Yine çocukta adenoid hipertrofi yani geniz etinin büyük olması orta kulak enfeksiyonlarını arttıran sebeplerden".

"İlerlerse kulak zarı yırtılabilir"
Op. Dr. Özgül Gergin Tinay, çocuklarda orta kulak enfeksiyonunun önce ağrıyla kendini gösterdiğini belirterek, tedavilerine yönelik şu değerlendirmeyi yaptı: "Ağrı dışında çocukta huzursuzluk, kulağı çekiştirme, ateş gibi semptomlar da gelişebilir. İlerleyen durumlarda kulak zarında yırtılma ile kulaktan kan gelmesi gibi durumlar gelişebilir. Ağrıyı ortadan kaldırmak için asıl problemi çözmek gerekir. Soğan suyu sıkmak gibi yöntemler yerine, Kulak Burun Boğaz hekiminin yapacağı muayene ile sebebe yönelik tedavisini takip etmek gerekli. Eğer kulak ağrınız enfeksiyon nedeniyle mevcutsa alacağınız oral ve damla şeklindeki ağrı kesiciler kısa süre işe yarar, sonrasında tekrar ağrı başlar. Enfeksiyonu geçirecek medikal tedaviyi en erken dönemde başlamak gerekir. Öte yandan yetişkinlerde ve çocuklarda kulak ağrısı uçak yolculuğu sonrasında gelişti ise bu durumun basınç değişikliği nedeniyle olduğu düşünülebilir. Basınç eşitleme hareketleri ağrınızı azaltabilir. Sakız çiğnemek bu tür durumlarda ağrınızı hafifletebilir. Yine esnemek, balon şişirmek de kulak basıncınızı eşitlemeye yardımcı olacağından ağrınızı azaltabilir".

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