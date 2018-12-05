Çocuğunuzun madde bağımlısı olduğunu nasıl anlarsınız?

Öncelikle içgüdülerinizle bu konuda bazı şüpheleriniz var ve sizi endişelendiren durumlarla karşılaştıysanız çevrenizdeki en yakın kişilerle ve çocuğunuzun takibindeki eğitmenlerle konuşmak gerekiyor. İşte çocoğunuzun madde bağımlısı olup olmadığınız anlamak için bazı ipuçları.

Çocuğunuzun madde bağımlısı olup olmadığını anlamanın 13 yolu

GÖZLERİ KIRMIZIYSA Görünümdeki değişiklikler bağımlılığın kolayca anlaşılabileceği belirtilerdir. Sürekli kırmızı ya da akan bir burun, cam gibi bakan gözler, sürekli öksürük varsa, kişisel temizliğine dikkat etmiyorsa tüm bunlar uyuşturucu madde kullanımının olası göstergeleri olabilir.

ÇOK UYUYOR YA DA UYUMA GÜÇLÜĞÜ ÇEKİYORSA Yemek masasında uyuyakalmak ya da okuldan sonra uzun şekerlemeler geç saatlere kadar uyanık kalmanın sonucu değildir. Madde kullanımı da yorgunluk ve uyuşukluğa neden olan bir uyku güçlüğüne yol açar. Aşırı yorgunluk, heyecan ya da her ikisi birden varsa, rahatlayamıyorsa ya da nedensiz yere gerginse uyuşturucu madde kullandığından şüphelenmelisiniz.

ÇABUK ÖFKELENİYORSA Madde kullanan ya da bağımlı olan bir kişi otorite figürlerine karşı asi ya da saldırgan davranışlar içine girebilir. Hareketleri radikal bir biçimde kötü yönde değişiyorsa bu bir problemin ana göstergesi olabilir. Çocuğunuz bir anda öfkeli ve her zaman savunmada kalan birine dönüşüyorsa, basit soru ya da istekler sert bir karşılık buluyorsa bu kesinlikle ciddi bir durum olduğunu gösterir. Uyuşturucu kullanımı ruh halinde sert bir değişikliğe yol açabilir.

SİZİNLE KONUŞMAYI BIRAKTIYSA Çocuğunuz sizinle tüm iletişimi kestiyse sıradan bir problemden çok daha fazlası var demektir. “Benimle şu anda pek konuşmak istemediğini biliyorum, fakat her zaman senin için burada olduğumu bilmeni isterim, ne zaman istersen yardıma hazırım” gibi sözler işe yarayabilir.

DEPRESYONDAYSA Uyuşturucu bağımlılığı genellikle depresyona sürükler. Bunun hem fiziksel hem de psikolojik nedenleri vardır. Beyindeki kimyasal reaksiyonlar suçluluk, boşluk, ümitsizlik duygularına neden olur. Depresyon belirtileri gösteren çocukların profesyonel yardıma ihtiyacı vardır. Bu belirtileri görmezden gelmek trajediye götürebilir.

ARKADAŞLARINI DEĞİŞTİRDİYSE Yaşıtlar, ergenler üstünde çok büyük etkiye sahiptir. Bu nedenle arkadaş grubunun seçimi çok büyük önem taşır. Çocuğunuz uyuşturucu madde ya da alkol kullanan bir grupla arkadaşlığı seçtiyse, çocuğunuzun bu kişilerle zaman geçirmesini yasaklayın.

FAZLA PARA HARCAMAYA BAŞLADIYSA Anlamadığınız harcamalar kırmızı alarmdır. Açıklanamayan harcamalar bazı soruların sorulmasını gerektirir. Çocuğunuzun elinden büyük miktarda para çıkıyorsa madde kullanımından şüphelenmelisiniz.

NOTLARI ANİDEN DÜŞERSE Çocuğunuzun notları aniden düşerse ya da davranış problemleri varsa, olası sorumlu madde bağımlılığı olabilir. Tüm öğretmenler, yöneticiler ve spor eğitmenlerinden hemen bilgi alın.

YEME ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİYSE Çocuğunuz aniden yemeğe ilgisini kaybeder, hızla kilo kaybederse unun tek nedeni olarak uyuşturucuyu düşünmelisiniz. Özellikle kokain ya da amfetamin gibi uyarıcıların kullanımı kilo kaybına yol açabilir.

ARTIK KEYİF ALMIYORSA İlgi alanlarında ani bir değişiklik ya da ilgi alanlarının kaybolması da olası bir madde bağımlılığı problemi belirtisi olabilir. Mesela marihuana yorgunluk, ilgisizlik, hiçbir şey yapmak istememe gibi durumların ortaya çıkmasına neden olduğu çok iyi bilinen bir uyuşturucudur. İlgi alanlarındaki basit bir değişiklik ani bir ilgi eksikliği haline gelirse ya da ev işleri, spor faaliyetleri, müzik çalışmaları gibi etkinlikleri aksatmaya başladığında harekete geçmelisiniz.

SAĞLIĞI BOZULDUYSA Göz akları kızardıysa, göz bebekleri irileştiyse ya da vücudunda kabuk bağlamış izler varsa şüphelenin. Sık sık kanayan ya da akan burun ya da ağız, dudak çevresinde ya da ellerde çeşitli lezyonlar, uyuşturucu kullanımının işareti olabilir. Vücudun belli bölümlerini kapalı tutmak – kollar gibi – çocuğunuzun incelenmekten kaçındığı anlamına gelir.

GİZLİ KAPAKLI İŞLER Kilitli kapılar, kilitli çekmeceler. Mahremiyet evde bir ayrıcalıktır ama bir hak değildir. Ebeveyn olarak en kötüsünden şüpheleniyorsanız kilitli kapılar ardında neler olduğunu araştırmakta bir an bile tereddüt etmeyin. Eğer endişe duyuyorsanız odasını ve eşyalarını karıştırın.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI SÖYLERSE İlaç bağımlılığının çok açık işareti olan bazı cümleler duyabilirsiniz: “İstediğim zaman bırakabilirim.” “Kokaini arkadaşım için saklıyorum,” “Kafam iyiyken daha iyi araba kullanıyorum” gibi.