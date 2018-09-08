“Çocuğunuzun okul başarısızlığının nedeni görme kusuru olabilir”

Sinem ERYILMAZ - Ömer HASAR / İSTANBUL,(DHA) - GÖZ sağlığı, özellikle çocukluk dönemlerinden itibaren bütün hayat kalitesini önemli ölçü etkiliyor. Hayatın ilk 12 yılında öğrendiklerimizin yaklaşık yüzde 80'ni görsel uyaranlar aracılığıyla oluyor. Bu da çocuklarda göz sağlığının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Yeni eğitim yılının başlamasına kısa bir süre kala çocukların göz sağlığı ilgili ihmaller ise ilerleyen yaşlarda istenmeyen sonuçlara neden olabiliyor. Okul çağına kadar çocukların ortalama 1 ila 3 kez göz muayenesinden geçmesi önerilse de bunu gerçekleştirmemiş olan ailelerin okula başlangıç döneminde çocuklarının göz kontrolünü yaptırması gerekiyor.

TELEVİZYONU ÇOK YAKINDAN İZLİYORSA…

Çocuklarda bazı davranışların göz problemleri açısından aileler tarafından iyi takip gerektiğini söyleyen Memorial Bahçelievler Hastanesi Göz Merkezi’nden Op. Dr. Ebru Toprak Ün, "Çocuklar televizyon seyrederken yakınlaşma hissediyorsa, uzaktaki bir nesneyi görebilmek için onun çok fazla yakınına gitme ihtiyacı duyuyorsa, herhangi bir nesneyi gözüne çok fazla yaklaştırıyorsa, çalışırken tek gözünü kapatarak yakına bakmaya çalışıyorsa ya da gözlerini ovuşturuyorsa ailelerin doktora başvurmasında yarar vardır” ifadelerini kullandı.