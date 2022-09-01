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Çocuğunuzun okul çantasını hazırlarken atlamamanız gereken ürün önerileri

30.08.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okula başlama vakti kapıya dayandı! Tatilin tadını doyasıya çıkaran çocuklar için okula geri dönüş hem keyifli hem hüzünlü bir süreç olabilir. Bu nedenle çocuğunuzu motive etmek ve yeni döneme hazırlamak için onun okul çantasının içindekiler önem taşıyor. Çocukların gün boyu yanlarından ayırmadıkları okul çantalarında olması gereken ürünleri sizler için derledik. İşte detaylar!

Çocuğunuzun okul çantasını hazırlarken atlamamanız gereken ürün önerileri

Okul eşyalarının doğru şekilde seçilmesi, çocukların okul hayatında zorluk yaşamamasını sağlıyor. Okul çantalarında genelde defterler, kalemler, ilgili derse ait belli başlı eşyalar yer alsa da bunların yanında başka ürünler de bulunması gerekiyor. Bu nedenle çantaya koyulan ürünlerin seçiminde daha dikkatli olmak önem taşıyor. Yedek kıyafetten yara bandına kadar birçok ürüne göz atmaya ne dersiniz?

1. Kazalara karşı yara bandı: Getwell İyilik Yara Bandı

Çocuğunuzun okul çantasını hazırlarken atlamamanız gereken ürün önerileri

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İlk yardım malzemeleri, genellikle okullarda bulunabilse de acil durumlara karşı okul çantasında bulunmasında fayda var. Çocuklara özel olarak eğlenceli tasarlanan Getwell İyilik Yara Bandı, yüzeysel sıyrıklara ve yaralara müdahele edip onların korunması için ideal oluyor. Her çocuğun çantasında mutlaka bulunması gereken ürün, çocukların acı duyduğu anları tolere edebilmek için desenli olarak üretiliyor. İçerisinde 15 adet yara bandı bulunan ürün, suya dayanıklı ve sağlam olması ile ebeveynlerin beğenisini kazanıyor. Birbirinden güzel desenli ve kaliteli yapıda üretilen bu yara bandına göz atmanızı öneriyoruz.

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2. Her çeşit kırtasiye ürününün sığdığı: Coral High Unisex Çocuk Lacivert Unicorn Üç Bölmeli Kalem Çantası

Çocuğunuzun okul çantasını hazırlarken atlamamanız gereken ürün önerileri

Okula giden her öğrencide bulunması gereken ürünlerden biri, şüphesiz kalem kutuları. Çocukların malzemelerini kaybetmemelerini sağlayan kalem kutuları, fonksiyonel özellikleri ile dikkat çekiyor. Coral High Unisex Çocuk Lacivert Unicorn Üç Bölmeli Kalem Çantası, hem depolama alanını verimli kullanmmayı hem anılan malzemeyi kolayca bulmayı sağlıyor. Cetvel, kurşun kalemler, silgi, bant, makas, renkli kalemler, kalemtıraş gibi malzemelerin rahatlıkla sığdığı üç bölmeli kalem kutusu; pratik kullanım sunuyor. Pek çok desende tasarlanan ürün, kaliteli ve dayanıklı malzemelerden üretildiği için uzun ömürlü kullanım vadediyor.

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3. Yedek kıyafetsiz olmaz: DeFacto Erkek Çocuk Disney Mickey & Minnie Lisanslı Pamuklu 3'lü Kısa Çorap

Çocuğunuzun okul çantasını hazırlarken atlamamanız gereken ürün önerileri

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Yedek kıyafetler, çocukların kendilerini rahat ve mutlu hissedebilmeleri için önemli rol oynuyor. Anaokuluna ve ilkokula giden çocuklar, sürekli olarak hareket hâlinde oluyorlar. Ev ortamına alışan çocuklar, okul ortamına geçiş yaptıklarında bazı aksaklıklar yaşayabiliyorlar. Acil durumlarda kurtarıcı olması için DeFacto Erkek Çocuk Disney Mickey & Minnie Lisanslı Pamuklu 3'lü Kısa Çorap, yardımınıza koşan ürünlerden biri oluyor. Mickey & Minnie Mouse desenleri ile üretilen çoraplar, erkek çocuklar için üretilse de kız çocukların kullanımına da uygun oluyor. Ürünü daha detaylı inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

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4. Kullanışlı hijyen seti: Activex Hijyen Seti-1x300 Ml Sıvı Sabun 3x15'li Islak Mendil 1x100 Ml El Temizleme Jeli 3 Adet Maske

Çocuğunuzun okul çantasını hazırlarken atlamamanız gereken ürün önerileri

Çocuklar, okullar açıldıktan sonra daha sık hasta oluyor. Oyun oynarken sürekli birbirleriyle veya çevreyle temas hâlinde oluyorlar ve çoğu zaman ellerini yıkamaya fırsatları olmuyor. Bu yüzden onları mikroplardan korumak ve temizliğe teşvik etmek için çantalarında mutlaka ıslak mendil, jel ve maske bulunması gerekiyor. Tam da bu noktada Activex Hijyen Seti-1x300 Ml Sıvı Sabun 3x15'li Islak Mendil 1x100 Ml El Temizleme Jeli 3 Adet Maske, epey kolaylık sağlayan bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Set, hızlı etkisiyle bakterilerin %99.9'unu öldürüyor. İçerisinde birden çok ürün bulundurduğu için ebeveynlerin favori ürünlerinden biri oluyor.

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5. Kıyafetlerin lekelenmesine karşı: ZEYZEY Ribana Bisiklet Yaka Unisex Çoçuk T-shirt

Çocuğunuzun okul çantasını hazırlarken atlamamanız gereken ürün önerileri

Okul çantasında bulunması gereken ürünlerden biri de yedek tişört olabilir. Okulda oyun oynarken ya da yemek yerken çocukların kıyafeti kirlenebiliyor. Kimi zaman da çok fazla terledikleri için yedek bir tişörte ihtiyaç duyuluyor. ZEYZEY Ribana Bisiklet Yaka Unisex Çoçuk T-shirt, %100 pamuklu kumaştan üretildiği için ebeveynlerin severek kullandığı ürünlerden biri oluyor. Hem erkek hem kız çocukları için ideal olan ürün, çocukların okul çantalarında mutlaka bulunması gerekiyor. Bisiklet yaka tasarımıyla klasik görünüm sunan ürün, kalitesiyle uzun süreli kullanıma olanak tanıyor.

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6. Taşıma kulplu su matarası arayanlara: Vagonlife Tritan Pipetli Çocuk Matarası

Çocuğunuzun okul çantasını hazırlarken atlamamanız gereken ürün önerileri

Vagonlife Tritan Pipetli Çocuk Matarası, rahat kullanımı ile ön plana çıkıyor. Çocuklar; taşıma kulpu sayesinde ürünü teneffüslerde oyun oynarken yanlarında rahatlıkla taşıyabiliyorlar. Çocuğunuzun okulda gerekli miktarda su içtiğinden emin olmak için mutlaka matara tercih etmeye özen göstermeniz gerekiyor. Erkek ve kız çocukları için farklı renk ve desenlerde pek çok çeşitte üretilen ürün, çocukların favori okul ürünlerinden biri oluyor. İçeriğinde BPA içermeyen su matarasını gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Ürünü detaylı şekilde inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

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7. Eğlenceli peçeteler: Alouette Kâğıt Mendil Çocuklar Için, 4 Katlı 8*6'lı

Çocuğunuzun okul çantasını hazırlarken atlamamanız gereken ürün önerileri

Farklı tasarımıyla dikkatleri çeken Alouette Kağıt Mendil Çocuklar İçin, 4 Katlı 8*6'lı; çocuklar için özel olarak dört katlı üretiliyor. Ürün, aynı zamanda yumuşak dokusu ve %100 klorsuz yapısıyla ön plana çıkıyor. Mutlaka okul çantasında yerini alması gereken peçetelere özellikle soğuk havalarda çocukların burnu aktığında çok fazla ihtiyaç duyuluyor. Küçük formda üretilen ürün, çantada çok yer kaplamıyor. Dış ambalajı çocukların dikkatini çekecek şekilde tasarlanan peçetelerin paket içeriği, altı adetten oluşuyor. Bu sayede ürün, uzun süreli kullanım vadediyor. Siz de çocuğunuzun rahat etmesi için kaliteli kâğıt mendil arıyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz.

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