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Çocuğuyla birlikte 6'ıncı katından düşen kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 21:11 | Son Güncelleme

NİĞDE’de kucağındaki 3 yaşındaki kızıyla birlikte apartmanın 6'ıncı katından düşen Zeynep Ceylan (37), hayatını kaybetti.

Çocuğuyla birlikte 6'ıncı katından düşen kadın öldü

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de kucağındaki 3 yaşındaki kızıyla birlikte apartmanın 6'ıncı katından düşen Zeynep Ceylan (37), hayatını kaybetti. Çocuk ise ağır yaralandı.
Olay, Efendibey Mahallesi Tokmak Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 6'ıncı katında oturan Zeynep Ceylan, iddiaya göre kucağındaki kızı Züleyha ile birlikte henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, beton zemine çakılan Zeynep Ceylan'ın öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan küçük kız ise ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Züleyha Ceylan'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Çocuğuyla birlikte 6'ıncı katından düşen kadın öldüÇocuğuyla birlikte 6'ıncı katından düşen kadın öldüÇocuğuyla birlikte 6'ıncı katından düşen kadın öldü

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