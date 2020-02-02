Çocuğuyla Fransa'ya yerleşmek için velayet isteyen anneye "sarı yelekliler" gerekçesiyle ret

AYBÜKE İNAL/ İSMET KARAKAŞ - Çocuğuyla Fransa'ya yerleşmek için velayet davası açan anneye, ülkede uzun süredir devam eden "sarı yelekliler" eylemleri nedeniyle mahkemeden izin çıkmadı.

Anne E.K. ve baba N.G'nin 2017'de anlaşmalı olarak boşanmaları üzerine mahkeme, çocuğun velayetini her iki tarafa da verdi ve çocuk annesiyle yaşamaya başladı. Baba N.G. ise çocuğu anlaşma kapsamında görmeye devam etti.

İş sebebiyle çocuğunu da alarak Fransa'nın başkenti Paris'e yerleşmek isteyen anne E.K, bu durumun çocuğun eğitimine katkı sağlayacağını iddia ederek, babanın muvafakatına ihtiyaç duyulması nedeniyle ortak velayetin kaldırılması için dava açtı.

Ankara 18. Aile Mahkemesinde görülen davada baba N.G, E.K'nin yurt dışına çıkmak isteme sebebinin iş olmadığını, annenin çalıştığı iş yerindeki Fransız sevgilisiyle yeni bir yaşam kurmak amacıyla Paris'e gitmek istediğini belirtti. N.G, eski eşinin aynı kişiyle evli oldukları sırada da ilişkilerinin olduğunu ve bu sebeple boşandıklarını öne sürdü.

Eski eşinin yurt dışı görevinin zorunlu olmadığını, olası taşınmanın şu anda kreşe giden çocuğunun alışık olduğu düzeni bozacağını, babasıyla ilişkisini koparacağı ve psikolojisini olumsuz etkileneceğini ifade eden N.G, çocuğunun Türk örf ve adetlerinden uzak yetişeceği, dinini ve kültürünü bilmediği bir ülkede bocalayacağını savunarak davadaki taleplerin reddine karar verilmesini istedi.