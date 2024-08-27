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  4. Çocuğuyla kavga eden 12 yaşındaki çocuğu otomobille ezmişti! Yeni gelişme

Çocuğuyla kavga eden 12 yaşındaki çocuğu otomobille ezmişti! Yeni gelişme

27.08.2024 13:54
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Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
27.08.2024 13:54
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Bolu’nun Gerede ilçesinde, daha önce oğluyla kavga eden çocuğu yolda gören kadın, üzerine otomobili sürerek ezmişti. Vücudunda birçok kırıklıklar olurken, kadına ise ev hapsi verilmişti. Bugün alınan yeni bilgilere göre, ev hapsi verilen kadın tutuklandı.

11 Ağustos’ta Bolu Gerede ilçesi Kitirler Mahallesi’nde meydana gelen olayda G.M.U. isimli kadın, daha önceden çocuğuyla kavga ettiği iddia edilen arkadaşıyla birlikte bisiklete binen 12 yaşındaki S.E.Y’i aracıyla ezdi. Belkıs Sabancı Sokak’ta yaşanan olayda, kadın göz göre göre, çocuğun üstüne aracı sürerken, S.E.Y. aracın altında kalmış, arkadaşı ise kıl payı kurtulmuştu.

ÇOCUĞUN VÜCUDUNDA KIRIKLIKLAR OLUŞTU

Kıl payı aracın altında kalmaktan kurtulan çocuk, arkadaşını otomobilin altında görünce korkuyla sağa sola kaçışarak S.E.Y’yi çıkarmaya çalıştı.
Çocuk aracın altından çıkarken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yapılan ilk kontrollerinde, çocuğun vücudunda bazı kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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EV HAPSİ TUTUKLAMAYA ÇEVRİLDİ

S.E.Y’nin, olayı gerçekleştiren G.M.U’nun oğlu ile arkadaş olduğu, çocuklar arasında kavga yaşandığı bu sebeple olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan kadın ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilen G.M.U., ilk olarak çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi cezası almıştı. Mahkeme bugün kararı değiştirdi. G.M.U isimli kadının bugün tutuklandı bilgisi verildi.

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