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Çocuk bakıcılığı ilanıyla kandırıp fuhuş yaptırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 15:15 | Son Güncelleme

SOSYAL medya üzerinden çocuk bakıcılığı ve ev hizmetlisi ilanı vererek Türkiye'ye getirdikleri yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran çeteye operasyon yapıldı.

Çocuk bakıcılığı ilanıyla kandırıp fuhuş yaptırdılar

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)- SOSYAL medya üzerinden çocuk bakıcılığı ve ev hizmetlisi ilanı vererek Türkiye'ye getirdikleri yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran çeteye operasyon yapıldı. 20 kişinin gözaltına alındığı operasyonda fuhuşa zorlanan 35 kadın ise ülkelerine gönderilecek. Şebeke elemanlarının Türkiye'ye gelen kadınların önce pasaportlarını aldıkları daha sonra da yüklü miktarda senet imzalatarak zorla fuhuşa yaptırdıkları iddia edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının suç örgütü kurmak, suç örgütüne üye olmak, bir kişiyi fuhuşa sevk etmek ile fuhuşa aracılık ve yer temin etmek suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, 20 şüphelinin yakalanmasına, fuhuşa zorlanan 35 yabancı uyruklu kadının kurtarılmasına yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Anadolu yakasında 7 ilçede 31 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorladıkları öne sürülen birinin yaşı küçük 20 şüpheli, zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 22 kadın gözaltına alındı.

EVDE SAMURAY KILICI BİLE ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramada 3 tabanca ve 3 şarjör ile 107 fişek, otomatik tüfek, 2 şarjör ile 106 fişek, Samuray kılıcı, kuru sıkı tabanca, şarjör ile 8 fişek, kadınlara ait 9 pasaport, 4 yabancı kimlik, sahte olduğu değerlendirilen nüfus cüzdanı, 5,8 gram uyuşturucu madde, fuhuş ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 275 lira, 500 bin lira tutarında 5 senet, 48 cep telefonu, 50 SIM kart, 2 hafıza kartı, 2 taşıyıcı bellek ve fuhuş ticaretinde kullanılan 2 otomobil ele geçirildi.

İLANDA GETİRİP PASAPORTLARINA EL KOYUP SENET İMZALATMIŞLAR
Suç örgütü üyelerinin, sosyal medya üzerinden çocuk bakıcılığı ve ev hizmetlisi iş ilanıyla Türkiye'ye getirdikleri yabancı uyruklu kadınların pasaportlarına el koyarak fuhşa zorladıkları, bazı kadınlara da senet imzalatarak borçlandırdıkları öğrenildi. Zorla fuhuş yaptırılan 22 kadın emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

(FOTOĞRAFLI)

Çocuk bakıcılığı ilanıyla kandırıp fuhuş yaptırdılarÇocuk bakıcılığı ilanıyla kandırıp fuhuş yaptırdılarÇocuk bakıcılığı ilanıyla kandırıp fuhuş yaptırdılarÇocuk bakıcılığı ilanıyla kandırıp fuhuş yaptırdılar

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