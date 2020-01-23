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Çocuk Cerrahisi Uzmanı Güngör: "Sünnet ameliyathane ortamında yapılmalıdır"

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.01.2020 15:56 | Son Güncelleme

Uzman hekimlerce ameliyathanede yapılmadığı takdirde sünnetin ciddi sorunlara yol açabildiğini ifade eden Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Güngör: "Sünnet ameliyathane ortamında yapılmalıdır"

Uzman hekimlerce ameliyathanede yapılmadığı takdirde sünnetin ciddi sorunlara yol açabildiğini ifade eden Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güngör, “Yanlış işlem, gelecekte cinsel yaşamı da olumsuz etkileyebilir” dedi.
Çocukluk çağında en sık gerçekleştirilen cerrahi işlemlerden biri olan sünnetin uygun yaşlarda ve ameliyathane ortamında yapılmasının önem taşıdığını ifade eden VM Medical Park Bursa Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güngör, sünnetin, doğru yapılması halinde sağlık açısından birçok faydasının olduğunu söyledi. Güngör, “Çocuklar, psikoseksüel açıdan 2-6 yaş arasında, ağırlıklı olarak da 3-5 yaşlarında cinsiyet organlarına odaklanır. O sebeple bu yaş grubunda uygun koşullar sağlanmadan yapılan operasyon çocuğun ruhsal gelişimini olumsuz etkileyebilir. Bu durum, çocuğa bu yaş diliminde yapılacak operasyonun cinsel organına zarar verecek bir müdahale olarak algılamasından kaynaklanmaktadır. Bu algılama, lokal anestezi altında yapılan sünnetlerde daha üst düzeyde olabilir ve psikoseksüel travmaya bağlı ileride cinsel yaşamın olumsuz etkilenmesi söz konusu olabilir” diye konuştu.
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güngör, yaşla ilgili de şunları söyledi:
“Eğer bebeğin bir sorunu yoksa lokal anestezi altında ilk bir yıl içinde sünnet yapılmasının en doğru yol olduğunu söyleyebilirim. Ancak bu dönemdeki operasyon mutlaka deneyimli bir çocuk cerrahı tarafından yapılmalıdır. Bir yaşını geçen çocuklarda ise motor fonksiyonların gelişimine bağlı, lokal anesteziye ek olarak hafif bir anestezi verilmesi gerekmektedir. Çünkü sünnetin oluşturduğu travma ile birlikte psikososyal ve motor fonksiyon gelişim bozukluğu yapma riski, anestezi riskinden çok daha yüksektir. Sünnetin bir cerrahi işlem olduğu ve ameliyathane ortamında çocuk cerrahisi ve çocuk ürolojisi gibi konusunda uzman hekimler tarafından yapılması gerektiği unutulmamalıdır.”

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Güngör:

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