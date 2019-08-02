Çocuk çorabı içinden uyuşturucu çıktı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada çocuk çorabı için gizlenmiş 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği eipleri, Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğunu belirleyerek evde arama yaptı. Aramada önce suç unsuruna rastlanılmazken, daha sonra incelemeyi derinleştiren ekipler, şüphelinin çocuğuna ait çorabın içerisinde satışa hazır 40 gram sentetik uyuşturucu buldu. Uyuşturucuyla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.

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