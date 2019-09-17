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Çocuk çorabından eroin çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 11:20 | Son Güncelleme

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan Halil A.'nın (23) 159 gram eroini çocuk çoraplarına gizlediği ortaya çıktı.

Çağlar ÖZTÜRK / ADANA, (DHA)- ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan Halil A.'nın (23) 159 gram eroini çocuk çoraplarına gizlediği ortaya çıktı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda İlhami D. (41) İbrahim İ. (20) ve Halil A.'yı yakaladı. Halil A.'nın 159 gram eroini çocuk çorapları içine gizlediği belirlendi. Emniyete götürülen 3 şüpheli, sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

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