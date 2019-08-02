HABER

Çocuk çorabından uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 09:33 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda çocuk çorabında uyuşturucu madde ele geçirildi.Çorlu Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin Kore Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda çocuk çorabı içerisine gizlenmiş 33 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Çocuk çorabından uyuşturucu çıktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda çocuk çorabında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Çorlu Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin Kore Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda çocuk çorabı içerisine gizlenmiş 33 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı. Yine bu çalışma sırasında 14 ayrı suçtan aranması bulunan bir zanlı da yakalanarak Asayiş Büro Görevlilerine teslim edildi.
Çorlu Kore Mahallesi’nde polis ekiplerince yapılan bir çalışmada, hedef şahsın evinden 64 gram eroin maddesi, 20 fişek satışa hazır 11.40 gram eroin maddesi, 1 adet pompalı tüfek ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 330 TL para ele geçirildi.
Torbacı bir şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çocuk çorabından uyuşturucu çıktı

22 kez bıçaklandı: Öldürülmekten korkuyorum 22 kez bıçaklandı: Öldürülmekten korkuyorum
Adana’da drone destekli kenevir operasyonuAdana’da drone destekli kenevir operasyonu
Bangkok’da art arda patlamaBangkok’da art arda patlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Kamu işçilerine ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamu işçilerine ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu Resmi Gazete'de yayımlandı

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Bacakları kopuk halde bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da sahte içki operasyonu

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor: İlk bulacağı kişi benim

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.